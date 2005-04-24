سمير جعجع فرمانده نيروهاي فالانژيست سابق لبنان از زندان آزاد خواهد شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، استريدا جعجع همسر سمير جعجع فرمانده سابق نيروهاي فالانژيست لبنان امروز يكشنبه درمقابل جمعي از مسيحيان ماروني كه به مناسبت يازدهمين سال بازداشت وي تجمع كرده بودند، گفت : همسرم به زودي از زندان آزاد خواهد شد.

سخنان وي در مراسم عشاي رباني (مراسم مخصوص مسيحيان ) ايراد شد كه در آن شخصيت هاي سياسي از جمله نمايندگاني از حزب سوسياليست ترقي خواه به رهبري وليد جنبلاط و خانواده رفيق حريري نخست وزير سابق حضور داشتند.



همسر جعجع گفت : وحدت ملي شرط اساسي براي استقلال و حاكميت است و وفاق ملي و آشتي دو پايه مهم تشكيل دولت قانون ومساوات است و صادقانه ترين اقدام عملي براي به وجود آوردن آشتي، آزادي سمير جعجع و بازگشت ميشل عون به لبنان است.



ميشل عون كه رياست دولت نظامي را در لبنان برعهده داشت در آخرين سالهاي جنگ داخلي لبنان (1975تا1990) عليه نيروهاي سوري دستور حمله داد اما سال 1990 در پي يك حمله مشترك ارتش لبنان وسوريه دولت نظامي وي سرنگون شد و وي به فرانسه تبعيد شد، وي كه از برجسته ترين سران مخالفان حضور سوريه در لبنان به شمار مي رود خود را آماده بازگشت به لبنان پس از 15 سال تبعيد مي كند ، عون گفته است كه 7 مي به بيروت بازمي گردد.



شايان ذكر است 12 آوريل (23 فروردين) شش تن از نمايندگان مجلس لبنان پيشنهاد تعديل قانون عفو عمومي صادره پس از جنگ داخلي را مطرح كردند تا امكان آزادي سمير جعجع در چارچوب آنچه تلاش ها براي تحقق وحدت ملي ناميدند، فراهم شود.



جعجع رهبر حزب الوحيد بود كه براي محاكمه به دادگاه فراخوانده شد و به حبس ابد محكوم شد.