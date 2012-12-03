همایش بصیرتی روحانیون و مربیان پرورشی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از اساتید دانشگاه کردستان در این همایش در جمع روحانیون و مربیان پرورشی و هیئت امنای مساجد شهر و روستای شهرستان دهگلان به جنگ تمام عیار دشمن در عرصه فرهنگ با نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: بهترین حوزه برای مقابله با تهاجم دشمن روحانیون و مربیان پرورشی هستند.

محمد حسینی افزود: ادامه رسالت انبیاء با روحانیون و معلمانان است و روحانیون و مربیان پرورشی در مدارس و اجتماع باید به نیاز و سوالات دانش آموزان شفاف جواب دهند.

وی اظهار داشت: استکبار و دشمنان اسلام از محبوبیت، حقانیت و زیبایی های دین اسلام که جاذبه ای انکارناپذیر در جهان دارد ترسیده و هراس دارند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: روحانیون و معلمانان باید با هوشیاری از توطئه های دشمنان در به راه اندازی جنگ های مذهبی با ترجمه قرآن کریم و کتاب هایی در این زمینه، رایحه خوش حقایق زیبای اسلام را به نسل جوان برسانند.

حسینی یادآور شد: عقلانیت، اخلاق و عدالت بر اساس همان نیل به امر به خوبی ها سوق پیدا می کند و باید مسئولان نگاهشان به حکومت و نظام به عنوان امانت الهی باشد.

امام جمعه دهگلان نیز در این همایش بیان کرد: مربیان پرورشی، افکار و رفتار دانش آموزان را در تمام زمینه ها می توانند مهندسی کنند و به همین دلیل آنها رسالت و وظیفه ای بسیار مهم بر عهده دارند و باید با کار بهتر وظیفه خود را به خوبی اجرایی کنند.

ماموستا جمال جعفری گفت: روحانیون و مربیان پرورشی با درایت و تدبیر لازم می توانند از مجموعه‌ ظرفیت های مدرسه برای تربیت دینی و اسلامی دانش آموزان استفاده کنند و آنان را به پیروی از دستورات قرآنی تشویق و ترغیب کنند.

وی در پایان اظهار داشت: امور تربیتی به حراست از مرزهای اعتقادی و تبیین ارزش ها در مدارس می پردازد تا دستاوردهای دینی و مذهبی در جامعه تثبیت شوند.