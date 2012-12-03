مشکل برخی گشت ارشاد نیست با اصل ارشاد کردن مخالفند/ کوتاه نمی آئیم

سردار اسماعیل احمدی مقدم صبح دوشنبه در همایش سراسری روسای پلیس امنیت اخلاقی اظهار داشت: امروز جریان باطل با توجه به قدرت زیاد، پول، نفوذ ، رسانه و قدرت نظامی زیادی که دارد با استفاده از ابزارهای سه گانه زور ، زر و تزویر با تابلوی فریبنده آزادی و دموکراسی در حال ترویج فرهنگ لیبرال غربی در سبک زندگی است.

وی ادامه داد: رسانه های غربی مدعی اند قدرت نظامی و سیاسی و فشار اقتصادی کاربرد خودش را دارد اما باید کاری کنیم تا مردم کشورهای مد نظر این آرزو در آنها ایجاد شود که مثل ما باشند و به سمت غرب بروند. البته اینترنت، ماهواره و رسانه ها نیز امروز یک قدرت بزرگ مهندسی هستند.

احمدی مقدم با اشاره به اینکه بسیاری از افرادی که دارای تریبون و رسانه هستند کارهای پلیس امنیت اخلاقی را زیر سئوال می برند، افزود: اگر انتقادها سازنده و خوب باشد ما استقبال می کنیم اما متاسفانه برخی ها می خواهند پلیس را بکوبند اینها مسئله شان گشت ارشاد نیست و با خود ارشاد کردن مشکل دارند و می گویند ما هم باید مثل دنیا باشیم.

وی افزود: منتقدان طرح امنیت اخلاقی دو دسته هستند یک دسته از آنها دلسوز و اصل کار را قبول دارند اما عده ای بهانه می گیرند و اصل کار را قبول ندارند. البته نکته اساسی این است که حرکت ما امر به معروف است و یک وظیفه شرعی است. کسانی که در طرح های امنیت اخلاقی شرکت دارند باید احکام امر به معروف و حقوق مردم را بدانند. البته نباید جوری وانمود شود که نیت ما خوب است اما برداشت ما از اجرای طرح درست نباشد.

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه اهانت جایز نیست، گفت: اگر موردی به شما گفتند و به سمت شما هجوم آوردند می توانید جوابشان را بدهید اما حق اهانت به آنها را ندارید. باید با زبان نرم با مردم صحبت کنید ضمن اینکه در روش ها و گویش ها باید دقت شود که در زمان ارشاد موجب نفرت افراد از پلیس نشویم و باید به صورت جامعه شناسی و روانشناسانه برخورد کرد که این برخورد موجب اصلاح شود نه اینکه برخورد ما باعث لجاجت افراد شود.



احمدی مقدم با اشاره به اینکه اگر یک ماموری در یک گوشه ای رفتار درستی انجام ندهد و بی تدبیری کند هزاران کار خوب زیر سئوال می رود، افزود: یک اشتباه در گوشه ای از کشور مسئله کل نیروی انتظامی می شود و باید در مورد آن پاسخ دهیم. البته دانستن مسائل فقهی و اصول برای ماموران امنیت اخلاقی لازم است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اعلام اینکه برخورد با بدپوششی و جمع آوری ماهواره دو موضوعی است که مردم آن را دنبال می کنند، افزود: اگر صد باند فساد را بگیرید همه می گویند کار خوبی است و خوشحال می شوند. دو چالش اصلی ما برخورد با بدپوششی و ماهواره است. برخورد با سگ گردانی، لهو و لعب، تجاوز ، قاچاق ماهواره و اقلام فرهنگی مورد حمایت حداکثری جامعه است اما باید بدانید که همه شما را با گشت ارشاد و جمع آوری ماهواره می شناسند.

فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: زیر پوست فساد به کنترل درآمده و مهار شده است و وقتی ما این را می گوییم برخی ها اصرار دارند که این گونه نیست دلیل اصرار آنها را نمی دانیم چرا آنها می خواهند بگویند که جامعه فاسد است.



احمدی مقدم با انتقاد از افرادی که بدون پشتوانه علمی اقدام به دادن آمار می کنند، گفت: دیروز در سایتی خواندم که فردی اعلام کرده بود 36 درصد زنان شوهردار به دنبال ارتباط با فرد دیگری هستند من نمی دانم آنها این آمارها را از کجا در می آورند اما می توانم بگویم دروغ است و چنین چیزی وجود ندارد .این افراد یک مدرسه در یک منطقه را بررسی می کنند و نتایج آن را به کل کشور تعمیم می دهند. به جرات می گوییم اوضاع بدتر که نشده است هیچ بسیار بهبود یافته است.اگر این گونه نیست چگونه در نماز عید فطر، نماز جمعه و مراسم ها بسیاری از افراد جامعه حضور دارند.

احمدی مقدم با اعلام اینکه اجماع در مورد اجرای طرح گشت ارشاد و ماهواره بین روشنفکران ، مسئولان متفاوت است، گفت: البته این طرح موافقان زیادی دارد. اگر با بدحجابی برخورد شود یک گروهی ولو اندک مخالفت می کنند و اعتراض دارند. ما هر کاری کنیم آنها به نیروی انتظامی اعتراض می کنند.

وی با بیان اینکه طرح های امنیت اخلاقی در زمان انتخابات کاهش نمی یابد، تاکید کرد: برخی ها توقع دارند در شرایط مختلف مثل انتخابات طرح ها را شل و سفت کنیم که این امر موجب ایجاد تجری در برخی افراد می شود. باید روی خط منطقی حرکت کنیم و حرکت ما در طرح امنیت اخلاقی موسمی نباشد. مصلحت ها نباید در اجرای قانون دخیل باشد و هیچ مصلحتی بالاتر از برخورد با فساد وجود ندارد.

احمدی مقدم از جمع آوری یک هفته ای زنان خیابانی خبر داد و اظهار داشت: ما برای زنان خیابانی متاسفیم در حالیکه برخی با غضب به آنها نگاه می کنند. اینها از نظر ما شکست خورده زندگی هستند که عده ای آمده و آنها را اغفال کرده اند. ما می توانیم در یک هفته تمامی زنان خیابانی را جمع آوری کنیم اما آنها را کجا ببریم اماکنی برای نگهداری، اشتغال و اصلاح تربیت آنها باید مشخص باشد.زنی که رفتار زشت کرده و توبه می کند باید درآمد سالم داشته باشد. اما کسی به او کار نمی دهد . نمی توانیم تنها در میدان باشیم و همه کارها وظیفه ما نیست.

احمدی مقدم با اشاره به لزوم اجرای امر به معروف و نهی از منکر تصریح کرد: امر به معروف و نهی از منکر همگانی است و دولتی کردن آن غیر منطقی است در جامعه ای که امر به معروف و نهی از منکر وجود نداشته باشد فساد زیاد می شود. دستگاههای دیگر نیز در امر به معروف و نهی از منکر مسئول هستند. تنها برخورد در مقوله امر به معروف و نهی از منکر به پلیس مربوط است اگر چه به دلیل اینکه ما در میدان هستیم همه چیز را از پلیس می خواهند.