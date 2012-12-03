افزایش جاسوسی پهپادهای آمریکایی از نیروگاه بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال، به گفته مقامات رسمی آمریکا، این کشور طی دو ماه گذشته عملیات های جاسوسی علیه تأسیسات هسته ای بوشهر را به طرز چشمگیری افزایش داده است.

این عملیات های جاسوسی با کمک ناوگان هواپیماهای بدون سرنشین وزارت دفاع آمریکا بر فراز خلیج فارس انجام شده اند. به گفته مقامات این کشور، پهبادهای پنتاگون در این عملیات های جاسوسی اقدام به عکس برداری و ضبط مکالمات تأسیسات هسته ای بوشهر کرده اند.

مقامات آمریکایی در این زمینه به روزنامه فوق گفته اند که می نویسد هواپیمای بدون سرنشینی که در حدود یک ماه پیش با حمله جنگنده ایرانی مواجه شد، در حال گشت زنی و جمع آوری اطلاعات بوده است.

نویسنده مطلب فوق، افزایش فعالیت های جاسوسی آمریکا علیه ایران را بدلیل ضعف اطلاعاتی آنها در مورد فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی دانسته است.

به نوشته وال استریت ژورنال، مقامات آمریکایی نسبت به فعالیت های نیروگاه بوشهر به دولت اوباما هشدار داده اند این در حالی است که تمرکز دولت اوباما بیشتر بر روی فعالیت های نیروگاه های نطنز و قم بوده است.

در حالی که برخی مقامات سیاسی غربی در صحبت های خود بر نظامی بودن فعالیت های ایران تاکید می کنند، اما بر پایان گزارش آمده است، کارشناسان مستقل و برخی از مقامات رسمی کاخ سفید، ادعای فوق را زیر سؤال برده اند.