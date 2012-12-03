پیروزی پر گل وردربرمن در زمین هوفنهایم/ هامبورگ در خانه ولفسبورگ متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روز سوم و پایانی هفته پانزدهم رقابتهای فوتبال بوندس‌لیگا آلمان یکشنبه شب با برگزاری 2 دیدار پیگیری شد که در یکی از این دیدارها هامبورگ مقابل میزبان خود ولفسبورگ به تساوی یک بر یک دست یافت.

در این مسابقه که در حضور بیش از 28 هزار تماشاگر ورزشگاه فلکس واگن آره‌نا انجام شد، ابتدا ماکسیمیلیان بیستر در دقیقه 26 هامبورگ را پیش انداخت اما سیمون کیائر در دقیقه 68 نتیجه را به تساوی کشاند.

در دیگر دیدار شب گذشته، وردربرمن موفق شد با نتیجه پر گل 4 بر یک هوفنهایم را در خانه‌اش از پیش رو بردارد. مارکو آرناتوویچ مهاجم برمن در این بازی هت تریک کرد. سباستین پرودل دیگر گل برمن را در این بازی به ثمر رساند. تک گل هوفنهایم را هم سجاد سالیهوویچ در دقیقه 50 وارد دروازه برمن کرد.

جدول رده بندی:

1- بایرن مونیخ 38 امتیاز

2- بایرلورکوزن 30 امتیاز

3- دورتموند 27 امتیاز

4- شالکه 25 امتیاز

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16- هوفنهایم 12 امتیاز

17- آوگسبورگ 8 امتیاز

18- گروترفورث 8 امتیاز