رقابت 10 میلیارددلاری آمریکا-روسیه کلینتون را به پراگ کشاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هیلاری کلینتون که ساعتی قبل وارد پراگ شده در سفر به جمهوری چک برای متقاعد کردن مقامات این کشور مبنی بر انتخاب شرکت "وستینگ هاوز" به جای رقیب روسی بمنظور عقد قرارداد 10 میلیارد دلاری، تلاش خواهد کرد.

این قرارداد مربوط به یک پروژه راکتور هسته ای است که روسیه و آمریکا در حال رقابت با یکدیگر برای امضای آن با جمهوری چک هستند.

به گفته مقامات آمریکایی، در صورت امضای این قرار داد در حدود 9 هزار فرصت شغلی برای آمریکا بوجود آمده و به جمهوری چک نیز کمک می کند تا نیاز خود به انرژی روسیه را کاهش دهد.

جمهوری چک روز دوشنبه اعلام کرد که در نظر دارد تا با احداث نیروگاه های هسته ای اقدام به تولید دو هزار مگا وات برق کند از همین رو آمریکا و روسیه تلاش خود را برای عقد قرارداد با پراگ برای ساخت راکتور این نیروگاه آغاز کردند.

در صورت عقد قرارداد این بزرگترین قرداد امضا شده در اورپا در حوزه انرژی خواهد بود.

براساس این گزارش شرکت وستینگ هاوز، کنسرسیومی متشکل از شرکت های آمریکایی و ژاپنی تحت رهبری شرکت توشیبا است که با شرکت "اتم استروی اکسپورت" روسیه رقابت می کند.

به گفته مقامات آمریکایی، مذاکرات مقامات جمهوری چک با این دو شرکت رقیب ظرف چند رو آینده آغاز می شود.