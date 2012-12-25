برق ایرانیان را گرفت/ ثبت 7 هزار مرگ بر اثر برق گرفتگی

به گزارش خبرنگار مهر، برق گرفتگی عبارتست از آسیب به بافتهای بدن به دنبال عبور جریان الکتریسیته که عبور این جریان از بدن باعث تولید گرمای شدید و سوختگی اعضای داخلی می شود و به پوست هم صدمه زیادی می رساند.

از علائم برق گرفتگی می توان به تنفس سریع و کوتاه، سوختگی پوست، گیجی و رفتار آشفته و از دست رفتن هوشیاری به صورت گذرا اشاره کرد. برق گرفتگی غیر از پوست و بافتهای داخلی سیستم عصبی، گوارشی، عضلانی، اسکلتی و عروقی را دچار مشکل می کند. همچنین به سیستم کلیوی ضربه وارد کرده و بدن را دچار عفونت می کند.

بر اساس این گزارش برق گرفتگی آسیبی است که کمتر از سوی وزارت نیرو و رسانه ها برای پیشگیری از آن اقدام شده است در حالی که مرگ و میر بر اثر برق گرفتگی روز به روز در کشور در حال افزایش است.

تماس با سیم برق دار (فاز)، تماس به سیم نول در شرایط یکسان نبودن ولتاژ در فازهای مختلف، قرار گرفتن بدن بین نول و زمین و عبور جریان مدار از بدن، تماس با بدنه برق دار شده دستگاه ها، تخلیه بارهای الکتریکی ذخیره شده در دستگاه های برقی در زمان خاموش بودن آنها و ایجاد اختلاف ولتاژ بین دو قسمت از بدن مهمترین دلایل برق گرفتگی شهروندان است.

مرگ 7 هزار شهروند بر اثر برق گرفتگی

محمود خدادوست رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: از سال 1380 تا 6 ماهه نخست سال 91 بیش از 7 هزار شهروند بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست داده اند.

وی افزود: بر اساس آمارها 84 درصد این مرگها بر اثر سانحه، 1 درصد مشکوک به خودکشی، 2 درصد حادثه در کار و حدود 13 درصد هم نامعلوم بوده است. همچنین آمار برق گرفتگی از سال 1380 تا کنون روند افزایشی داشته است.

عبدالحمید ارسطویی قائم مقام شرکت توزیع برق منطقه ای تهران در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: شاید یکی از مهمترین دلایل برق گرفتگی شهروندان در خانه نبود سیستم ارت است. این سیتم هزینه زیادی ندارد و تنها یک رشته سیم به دو رشته سیم دیگر اضافه می شود و همین موجب عدم برق گرفتگی است.

از ارسطویی سوال شد چرا این مهم در ساختمانها اجرایی نمی شود و چرا بازرسی و نظارتی بر اجرای دقیق آن نیست که پاسخ داد: باید مهندسین ناظر این نظارتها را داشته باشند. در قانون این مباحث دیده شده ولی متاسفانه به نحو احسن در ساختمانها اجرا نمی شود.

وی گفت: به اعتقاد من باید ساز و کاری انجام شود که شهرداری قبل از انجام اصول ایمنی در سیم کشی ساختمان مجوزهای مربوطه برای ادامه ساخت را به مالک ندهد.

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گزارش و طرح از سید هادی کسایی زاده