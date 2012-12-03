دستگاه های اجرایی کرمان در زمینه پژوهش فعالتر عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، کریم مهرشاد عصر یکشنبه در کارگروه پژوهش و فناوری استان کرمان با اشاره به برگزاری جشنواره علم تا عمل افزود: در این جشنواره به پژوهش هایی که عملی شده اند پرداخته می شود.

مهرشاد بر لزوم تجلیل از پژوهشگران تاکید کرد و افزود: پرداختن به مقوله پژوهش می تواند زمینه کسب استعدادها را در کشور فراهم کند.

وی در ادامه ابراز داشت: ستاد پژوهش و فناوری استان کرمان در سال گذشته موفق به کسب رتبه اول در خصوص برگزاری برنامه های هفته پژوهش به شکل مطلوب شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمان با اشاره به فعالیت های پژوهشی انجام شده در کشور گفت: خوشبختانه این فعالیت ها رضایت نسبی رهبر معظم انقلاب را به دنبال داشته است.

مهرشاد ادامه داد: باید با تلاش و کوشش بیشتر سعی کنیم به پیشرفت های بیشتری در این زمینه دست پیدا کنیم.

این مسئول با اشاره به کمبود بودجه در زمینه پژوهش گفت: این امر نباید ما را از اهداف متعالیمان دور کند و باید با استفاده بهینه از امکانات موجود بیشترین بهره را ببریم.

وی ابراز داشت: امسال نیز باید با برنامه ریزی مناسب و برگزاری برنامه های پرمحتوا در این هفته جایگاه خود را در کشور حفظ کنیم.

مهرشاد با اشاره به اینکه باید نیم درصد اعتبارات دستگاه های اجرایی صرف پژوهش و تحقیق شود، تصریح کرد: دستگاه های مختلف استان کرمان باید در زمینه پژوهش به شکل جدی تری وارد شوند.

