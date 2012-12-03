مرگ 12 هزار شهروند در تصادفات سال 91

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی کشور در حوادث رانندگی هفت ماهه امسال دو هزار و 727 زن و نه هزار و 800 مرد جان باخته‌اند. همچنین در این مدت سه هزار و 527 مورد از تلفات حوادث رانندگی در مسیرهای درون شهری، هفت هزار و 701 مورد در مسیرهای برون شهری، یکهزار و 234 مورد در مسیرهای روستایی و 65 مورد در مسیرهای نامعلوم ثبت شده ‌است.

بر اساس این گزارش طی هفت ماهه سال جاری استان‌های تهران با 993 (822 مرد و 171 زن)، فارس با 961 (744 مرد و 217 زن) و خراسان رضوی با 944 (738 مرد و 206 زن) مورد بیشترین و استان‌های ایلام با 93 (69 مرد و 24 زن)،کهگیلویه و بویراحمد با 105 (79 مرد و26 زن) و خراسان جنوبی با 138 (99 مرد و 39 زن) مورد کمترین تلفات حوادث رانندگی را داشته ‌اند.

افزایش 6.4 درصدی مصدومان



همچنین در حوادث رانندگی هفت ماهه امسال 203 هزار و 123 نفر از مصدومین به این سازمان مراجعه کرده‌اند که 147 هزار و 593 نفر از آنان مرد و 55 هزار و 530 نفر زن بودند. تعداد این مراجعین مدت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 6.1 درصد افزایش یافته ‌است.

مرگ یکهزار و 918 نفر در تصادفات مهر ماه



در حوادث رانندگی مهر امسال یکهزار و 918 نفر(یکهزار و 510 مرد و 408 زن) کشته و 30 هزار و 940 نفر(22 هزار و 496 مرد و هشت هزار و 444 نفر زن) مصدوم شدند.

تلفات حوادث رانندگی مهر امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شش درصد کاهش و تعداد مصدومان 8.3 درصد افزایش یافته‌است.