  1. جامعه
۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۹:۳۰

مرگ 12 هزار شهروند در تصادفات سال 91

در حوادث رانندگی هفت ماهه امسال 12 هزار و 527 نفر جان خود را از دست دادند. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که 13 هزار و 251 نفر در حوادث رانندگی جان باخته‌بودند، 5.5 درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی کشور در حوادث رانندگی هفت ماهه امسال دو هزار و 727 زن و نه هزار و 800 مرد جان باخته‌اند. همچنین در این مدت سه هزار و 527 مورد از تلفات حوادث رانندگی در مسیرهای درون شهری، هفت هزار و 701 مورد در مسیرهای برون شهری، یکهزار و 234 مورد در مسیرهای روستایی و 65 مورد در مسیرهای نامعلوم ثبت شده ‌است.

بر اساس این گزارش طی هفت ماهه سال جاری استان‌های تهران با 993 (822  مرد و 171 زن)، فارس با 961 (744 مرد و 217 زن) و خراسان رضوی با 944 (738 مرد و 206 زن) مورد بیشترین و استان‌های ایلام با 93 (69 مرد و 24 زن)،کهگیلویه و بویراحمد با 105 (79 مرد و26 زن) و خراسان جنوبی با 138 (99 مرد و 39 زن) مورد کمترین تلفات حوادث رانندگی را داشته ‌اند.
 
افزایش 6.4 درصدی مصدومان

همچنین در حوادث رانندگی هفت ماهه امسال 203 هزار و 123 نفر از مصدومین به این سازمان مراجعه کرده‌اند که 147 هزار و 593 نفر از آنان مرد و 55 هزار و 530 نفر زن بودند. تعداد این مراجعین مدت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 6.1 درصد افزایش یافته ‌است.
 
مرگ یکهزار و 918 نفر در تصادفات مهر ماه

در حوادث رانندگی مهر امسال یکهزار و 918  نفر(یکهزار و 510 مرد و 408 زن) کشته و 30 هزار و 940 نفر(22 هزار و 496 مرد و هشت هزار و 444 نفر زن) مصدوم شدند.
 
تلفات حوادث رانندگی مهر امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شش درصد کاهش و تعداد مصدومان 8.3 درصد افزایش یافته‌است.
