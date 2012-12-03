نورویچ در خانه از سد ساندرلند گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوم از هفته پانزدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر انگلیس یکشنبه شب با برگزاری یک دیدار پیگیری شد که طی آن نورویچ در حضور بیش از 26 هزار تماشاگر ورزشگاه خانگی خود، موفق شد با نتیجه 2 بر یک میهمان خود ساندرلند را از پیش رو بردارد.

در این دیدار سباستین باسونگ (8) و آنتونی پیلکینگتون (37) دو گل ساندرلند را به ثمر رساندند. تک گل ساندرلند را هم کرگ گاردنر در دقیقه 44 وارد دروازه نورویچ کرد. نورویچ با این پیروزی 19 امتیازی شد و در رده دوازدهم جدول باقی ماند.

هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز با انجام دیدار تیم‌های نیوکاسل و ویگان به پایان می‌رسد.

جدول رده‌بندی:

1- منچستریونایتد 36 امتیاز

2- منچسترسیتی 33 امتیاز

3- چلسی 26 امتیاز – تفاضل گل 9+

4- تاتنهام 26 امتیاز – تفاضل گل 5+

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18- ساوتهمپتون 12 امتیاز

19- ردینگ 9 امتیاز

20- کوئینزپارک رنجرز 6 امتیاز