وجود 14 هزار معلول در خراسان شمالی/ لزوم مناسب سازی فضاهای شهری

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر 14 هزار و 356 نفر معادل 1.7 درصد جمعیت خراسان شمالی از نوعی معلولیت رنج می برند و بر اساس گفته مسئولان بهزیستی تنها 23 درصد از فضاهای عمومی شهری در این استان برای توانجویان و معلولان مناسب سازی شده است.

شاید درنگاه اول شهرداری ها متولی مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولان باشند اما در واقع مناسب سازی فضاهای شهری وظیفه تمامی دستگاه ها و نهادهای دولتی و عمومی است و در این میان بهزیستی به عنوان دستگاه متولی معلولان، به پیگیری این موضوع می پردازد.

بر اساس آمار فوق الذکر مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولان در خراسان شمالی با میانگین کشوری آن تا حدودی برابری می کند اما از آنجا که میانگین معلولیت در این استان از دیگر استان های کشور بالاتر است؛ نمی توان تنها به برابری میانگین مناسب سازی اکتفا کرد و اجرای مناسب سازی فضاهای شهری را منوط به گذشت زمان و ساخت و سازهای جدید شهری دانست.

شعار جهانی روز معلولان سال 2012

در سال جاری میلادی شعار روز جهانی معلولان( 12 دسامبر مطابق با 13 آذر)، "رفع موانع موجود برای ایجاد جامعه ای در دسترس و تمام شمول برای همه" انتخاب شده است،

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انتخاب شعار مذکور برای سال جاری و با بیان اینکه در این شعار هیچ اسمی از معلولیت نیامده است، می گوید: این موضوع بیانگر این است که اگر جامعه و فضاهای شهری به گونه ای ساخته شود که در دسترس و تمام شمول برای همه باشد، یعنی معلولان بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند، مطمئنا افراد سالم نیز می توانند از آن استفاده نمایند.

حسین خلیل زاده با یادآوری اینکه متاسفانه در سالیان اخیر غالب فضاهای شهری بر خلاف این شعار و با پیش فرض سالم بودن همه افراد احداث شده است، می افزاید: باید نیازهای افراد معلول در جامعه همانند افراد عادی رعایت شود، اما متاسفانه وضعیت معابر و فضای شهری در خراسان شمالی تناسب چندانی با این نیازها ندارد.

وی تصریح می کند: این موضوع در جلسات شورای اداری استان مطرح شده و رفع مشکلات و موانع موجود در این زمینه نیازمند مشارکت و مسئولیت پذیری تمامی دستگاه ها و نهادها در قبال معلولین است.

خلیل زاده با اعلام اینکه بر اساس مصوبه کمیته مناسب سازی، به اماکن عمومی در حال ساخت یا ساختمان های دولتی فاقد مناسب سازی برای معلولان، پایان کار داده نمی شود، می گوید: در حال حاضر عمده‌ترین مشکلات معلولان و توانجویان خراسان شمالی، مناسب‌ نبودن معابر و خیابان‌ها، نبود اتوبوس یا تاکسی ویژه، عدم مناسب سازی ورودی دانشگاه ها، سالن های تفریحی، ورزشی، ادارات و ... است.

وجود 14 هزار معلول در خراسان شمالی

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی خراسان شمالی می گوید: در حال حاضر در این استان 14 هزار و 356 نفر معلول ثبت شده وجود دارد که از خدمات بهزیستی استفاده می کنند.

حسین خلیل زاده با بیان اینکه این معلولان در شش گروه تقسیم بندی می شوند، می افزاید: بیشترین تعداد معلولان استان در گروه معلولان جسمی و حرکتی قرار دارند که پنج هزار و 59 نفر از معلولان استان، یعنی کمی بیشتر از یک سوم تعداد کل معلولان خراسان شمالی را تشکیل می دهند.

وی می افزاید: همچنین سه هزار و 474 نفر از معلولان استان در گروه معلولین ذهنی قرار دارند که پس از معلولان جسمی و حرکتی، بیشترین آمار توانجویان استان را به خود اختصاص می دهند.

خلیل زاده تصریح می کند: علاوه بر این در استان هزار و 390 معلول نابینا، هزار و 489 معلول ناشنوا، هزار و 165 معلول اعصاب و روان و 148 معلول ضایعه نخاعی وجود دارد.

وی با بیان اینکه 14 مرکز نگهداری از معلولان و سالمندان در استان وجود دارد، می افزاید: از تعداد کل معلولان موجود در استان، 9 هزار و 100 نفر از آنان زیرپوشش بیمه مکمل قرار دارند و می‌توانند تا سقف سه میلیون و 500 هزار تومان از آن استفاده کنند.

در استان 867 هزار نفری خراسان شمالی حدود 50 هزار نفر از خدمات بهزیستی استفاده می کنند که 14 هزار و 356 نفر(معادل 1.7 درصد جمعیت استان) از این تعداد را معلولان و توانجویان تشکیل می دهند.