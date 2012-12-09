جزئیات ایجاد 22 فرمانداری در تهران / شورا نباید به مسائل حکومتی وارد شود

مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه آیا طرح مجلس در مورد اختیارات استاندار در تعیین شهردار را مطالعه کرده اید گفت: در مورد چنین طرحی چیزی نشنیده ام ولی در حال مطالعه طرح تغییرات در قانون انتخابات هستم.

استاندار تهران در مورد طرح ایجاد 22 فرمانداری در پایتخت گفت: هدف این نیست که برای هر منطقه تهران یک فرماندار منصوب کنیم بلکه کارمندان فرمانداری تهران را در سطح مناطق تهران مستقر می کنیم.

وی افزود: هم اکنون در حال مکان یابی هستیم. یعنی می خواهیم از ظرفیتهای ساختمانهای دولتی در مناطق استفاده کرده و شعب فرمانداری را ایجاد کنیم. همچنین سعی می کنیم هیچ بار مالی برای دولت ایجاد نشود و هدف تنها ارائه خدمات بهتر به شهروندان است. اگر هم فرمانداری در این خصوص نیرو کم داشت قطعا نیروی لازم را جذب می کنیم.

تمدن در مورد برخی انتقادات اعضای شورای شهر تهران به افزایش فرمانداریهای تهران گفت: متاسفانه برخی فکر می کنند که قیم و وکیل و وصی تهران هستند. شورای شهر بخشی از مسائل تهران را بررسی و تصمیم گیری می کند. به اعتقاد من شورای شهر نباید وارد مسائل حکومتی شود و به آن ورود پیدا کند.

استاندار تهران درباره علت تغییر نایبی فرماندار تهران گفت: وی برکنار نشده است بلکه تغییر مدیریت داشتیم که موضوعی طبیعی است.وی در مجموعه وزارت کشور و در مسئولیتی دیگر همچنان خدمت خواهد کرد.