فرمانداران و بخشداران از مجادله های حاشیه ای پرهیز کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی در گردهمایی فرمانداران و بخشداران سراسر استان ضمن تسلیت ایام محرم اظهار داشت: عاشورا مظهر عشق به ذات ازلی بوده که درس های بزرگی را به همه تاریخ داده و تمام آنچه که از خوبی، عشق، مردانگی، غیرت، دینداری وتعصب در ذهن دارید در جبهه این کاروان سید الشهدا تجلی یافت.

وی اضافه کرد: اگر عاشورا را از یک زاویه عمیق بنگریم به حق که تمام آن دری ها و جلوه های بصیرت و دشمن شناسی است.

وی پشتوانه ملت غیور، دیندار و شجاع ایران را فرهنگ عاشورایی عنوان کرد و گفت: گرچه از داغ سالار وسور شهیدان و یارانش می سوزیم اما به داشتن چنین عقبه و فرهنگی افتخار می کنیم.

استاندار هرمزگان خدمت رسانی صادقانه و با اعتقاد را حرکت در همین مسیر عاشورایی دانست و بیان اشت: امروز با نگاه یک نگاه راهبردی به فرهنگ عاشوراست که عدالت طلبی را همراه خدمت رسانی کرده ایم و چه بسا که همه انقلاب اسلامی ایران در ادامه فرهنگ عاشورایی است.

عزیزی درادامه با بیان اینکه فرمانداران و بخشداران حتی لحظه ای نباید خدمت رسانی را متوقف کنند، تاکید کرد: چشم، گوش و دلتان را بر خدمت صادقانه به مردم بسپارید و بر بر هر چه بهتر انجام دادن امر خدمت رسانی به مردم متمرکز شوید.

وی عنوان کرد: با نگاه درست و منطقی به شرایط زمانی و مکانی تصمیمات به جا را اتخاذ کرده و کارها را با دوری از انجام امورات بی مورد و مجادله های حاشیه ای به نحو احسنت به پیش ببرید.

وی اظهارداشت: امروز دولت با اراده و اعتقاد به میثاق های چهارگانه خود شامل عدالت محوری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی همه جانبه کشور کار را خود را ادامهداده و به اتمام می رساند.

وی خطاب به فرمانداران و بخشداران یادآور شد: آنچه وظیفه شما است خدمت بی منت و صادقانه به مردم است که نباید اجازه داد هیچ چیزی مانع این مهم شود.