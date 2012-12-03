سرپرست فرودگاه خدمات هواپیمایی ویژه قزوین معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصرتی یکشنبه شب در جلسه معارفه سرپرست جدید شرکت هواپیمایی خدمات ویژه که در محل شهرداری استان برگزار شد اظهارداشت: شرکت خدمات فرودگاهی هواپیمایی ویژه قزوین دارای یکسری ماموریت‌ها است که شهرداری نیز برای اقتصادی کردن این مجموعه به دنبال ایجاد ماموریت‎های جدید در خصوص آموزش شهروندان، پروازهای تفریحی، اطفای حریق و باربری است که به همت مدیریت و کارکنان این مجموعه نیازمند است.

وی افزود: شهرداری قزوین بابت رد دیون 238 میلیارد ریالی خود از دولت برای ورود به مناقصه خرید این فرودگاه اقدام کرد که با مطالعه کارشناسی بیشتر به این نتیجه رسید که وجود یک فرودگاه فعال برای تحقق چشم‌انداز و برنامه شهرداری لازم است.

نصرتی تصریح کرد: شهرداری قزوین برای اقتصادی کردن این مجموعه، نیازمند ایده پردازی مجموعه مدیران و کارکنان آن است.

در این جلسه علی بازوند، مدیرعامل سابق شرکت هواپیمایی خدمات ویژه قزوین نیز گفت: شهرداری یک تحول اساسی به ویژه در بخش سرمایه گذاری حمل و نقل، فضای سبز، بافت فرسوده در سه سال گذشته ایجاد کرده است که جای تقدیر دارد.

وی، با اشاره به سابقه 40 ساله فعالیت شرکت هواپیمایی خدمات ویژه قزوین در بخش کشاورزی و مبارزه با آفات، تصریح کرد: با توجه به تغییر سیاست جهاد کشاورزی مبنی بر جایگزینی سمپاشی زمینی بجای سمپاشی هوایی و با مشارکت مردم، تصمیم به واگذاری شرکت گرفته شد.

بازوند، با بیان اینکه این شرکت در حال حاضر مجوز خرید هواپیمای بالگرد و هلی کوپتر را دارد، اظهارداشت: با توجه به پتانسیل مجموعه مدیریت و کارکنان شرکت می‌توان روی موضوعات آموزش هواپیمایی، مسافربری وارد شد و منشا تحول شد.

بذرافشان، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی جهاد کشاورزی نیز با اشاره به اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری امور تصدی‌گری دولت به مردم و بخش خصوصی گفت: رویکرد شهرداری در خرید این مجموعه را گامی مثبت تلقی می‌کنیم و پتانسیل اجرایی در مجموعه برای اقتصادی کردن فعالیت آن که مد نظر مدیران شهرداری است وجود دارد.

سروش معاون حفظ نباتات کشور نیز با اظهار اینکه فرودگاه خدمات هواپیمایی ویژه یک شرکت یک ثروت ملی است و نیازمند نگاه ملی نیز است، افزود: کل کشور از مزایای خدمات این مجموعه استفاده کردند و باید با ارتباط بیشتر این خدمات توسعه یابد.

خلبان سید محمد باقری، معاون عملیات شرکت هواپیمایی خدمات ویژه قزوین از سوی مهندس مسعود نصرتی به عنوان سرپرست این شرکت منصوب شد.