۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۰۸

گزارش تصویری/ معلول ضایعه نخاعی مریم خسروی

کرمان - خبرگزاری مهر : معلول ضایعه نخاعی مریم خسروی که سالها پیش در اثر عمل جراحی بر روی غده ای اضافی بر روی نخاع دچال فلج حرکتی 85 درصد گردیده . وی هر روز مسیر خانه تا مرکز آموزشی نیکوکاری رعد کرمان که در آنجا به فعالیتهای مختلف هنری از جمله نقاشی" گل سازی و محسمه سازی می پزدازد را با تمام سختیها و مشکلات از لابلای ماشینها طی میکند ولی با تمام ای سختیها هیچگاه لحظه ای هم از زندگی و وضعیتی که دارد ناراضی نیست و با پشتکار زیاد به فعالیتهای فرهنگی و هنری خود ادامه میدهد..

حمید صادقی

