رفتار انسان دوستانه ایران با مهاجران خارجی سند غرض ورزی مدعیان حقوق بشر

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین فروزان مهر در دیدار با روسای نمایندگی های کنسولی و بین المللی مقیم مشهد ضمن محکوم کردن تصویب قطعنامه اخیر توسط سازمان ملل مبنی بر عدم رعایت حقوق بشر در ایران اظهار کرد: ایران به عنوان اولین کشور دارنده منشور حقوق بشر و پای بند به اصول و ارزش های اسلامی انسانی نه تنها برای اتباع خود بلکه به گواه نهادهای ناظر بین المللی برای اتباع خارجی نیز بهترین سطح خدمات و امکانات را ارایه داده و می دهد.

استاندار خراسان رضوی پرداختن به موضوع نقض حقوق بشر در ایران را غرض ورزانه و گواهی بر بی صداقتی و عدم بی طرفی این مجامع دانست.

فروزان مهر به وجود تعداد قابل توجهی از اتباع خارجی در استان اشاره کرد و گفت: لمس واقعیت های موجود و حقانیت جمهوری اسلامی به عنوان کشوری متمدن و دارای پیشینه فرهنگی برای کارکنان نمایندگی های کنسولی و بین المللی که در ایران فعالیت می کنند محسوس تر است و این انتظار می رود تا نسبت به انعکاس و انتقال این حقایق به سایر کشورها از این طریق اقدام شود.

وی افزود: مناسبات فرهنگی و تاریخی بین ملت ایران و کشورهای همسایه باعث ایجاد پیوندهای مستحکم و ناگسستنی شده است.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های جمهوری اسلامی ایران به ویژه خراسان رضوی و شناسایی و استفاده از توانمندی های کشورهای همسایه، زمینه ساز افزایش سطح مناسبات و استحکام روابط خواهد شد.

فروزان مهر با اشاره به تردد خیل مشتاقان زیارت امام رضا(ع) در استان افزود: این امر ظرفیت بسیار عظیمی در زمینه جذب گردشگر دینی و توسعه روابط فرهنگی بین خراسان رضوی و کشورهای همسایه و مسلمان را فراهم کرده است.

وی تاکید کرد: وجود جاذبه های تاریخی و گردشگری از دیگر ظرفیت های استان است که در توسعه و تقویت روابط با سایر کشورها نقشی به سزا و حائز اهمیت دارد.

استاندار خراسان رضوی وجود نیروی انسانی متخصص و امکان صدور خدمات فنی و مهندسی از استان را از مهم ترین زمینه ها در توسعه روابط بین خراسان رضوی و سایر کشورها خواند و بر استفاده از آن در راستای تقویت و توسعه مناسبات تاکید کرد.

فروزان مهر در ادامه از آمادگی این استان برای بر پایی نمایشگاه توانمندی های خراسان رضوی و ایجاد دفاتر سرمایه گذاری در کشورهای همسایه خبر داد و گفت: از برگزاری نمایشگاه توسط دیگر کشورها در استان نیز استقبال می کنیم.

وی تعامل بخش های خصوصی طرفین را زمینه ساز ارتقای مناسبات تجاری توصیف و بر تبادل هیات های اقتصادی و تجاری تاکید کرد.

استاندار خراسان رضوی موقعیت ترانزیتی استان و قرار گرفتن آن در کریدورهای بین المللی و دسترسی آسان به حوزه آسیای میانه از طریق خراسان رضوی را مزیتی قابل ملاحظه بر شمرد و افزود: باید از این فرصت استفاده ای بهینه و مطلوب تر شود.

فروزان مهر تصریح کرد: استفاده از ظرفیت های اقتصادی استان با توجه به وجود فرصت های سرمایه گذاری متعدد ارتباط بین بخش های اقتصادی طرفین را طلب می کند.

وی با بیان این که اراده دولت و ملت ایران توسعه و استحکام روابط با تمامی کشورها به ویژه کشورهای همسایه و مسلمان براساس احترام متقابل و منافع مشترک است، افزود: تسریع در تحقق تفاهم نامه های امضا شده بین خراسان رضوی با سایر کشورها به ویژه کشورهای هم جوار باید در یک برنامه مدون دنبال شود.

گفتنی است در این دیدار رئیس و کارشناسان دفتر نمایندگی وزارت خارجه در شمال و شمال شرق کشور نیز حضور داشتند.