یازدهمین نشست سازمان همکاری شانگهای برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، قرار است این نشست برای مدت دو روز از 4 الی 5 دسامبر (14 و 15 آذر) در بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار شود.

این خبرگزاری می نویسد: انتظار می رود کشورهای شرکت کننده در این نشست با استفاده از اجرایی شدن نتایج نشست پکن ،که در ماه ژوئن برگزار شد،اساس و بنیاد محکمی از سازمان را پایه گذاری کنند.

سازمان همکاری شانگهای از یازده سال پیش و از زمان تاسیس، به عنوان نیروی سازنده نقش مهمی در ژئوپلیتیک منطقه اوراسیا بازی کرده است.

این سازمان که شامل کشورهایی چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، و ازبکستان است در حال توسعه فعالیتهای خود در حوزه های امنیتی، فرهنگی، و اقتصادی است.