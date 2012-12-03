  1. بین الملل
۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۸:۵۶

در بیشکک؛

یازدهمین نشست سازمان همکاری شانگهای برگزار می شود

یازدهمین نشست سازمان همکاری شانگهای برگزار می شود

یازدهمین نشست نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای فردا در قرقیزستان آغاز به کار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، قرار است این نشست برای مدت دو روز از 4 الی 5 دسامبر (14 و 15 آذر) در بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار شود.

این خبرگزاری می نویسد: انتظار می رود کشورهای شرکت کننده در این نشست با استفاده از اجرایی شدن نتایج نشست پکن ،که در ماه ژوئن برگزار شد،اساس و بنیاد محکمی از سازمان را پایه گذاری کنند.

سازمان همکاری شانگهای از یازده سال پیش و از زمان تاسیس، به عنوان نیروی سازنده نقش مهمی در ژئوپلیتیک منطقه اوراسیا بازی کرده است.

این سازمان که شامل کشورهایی چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، و ازبکستان است در حال توسعه فعالیتهای خود در حوزه های امنیتی، فرهنگی، و اقتصادی است.

کد مطلب 1756910

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