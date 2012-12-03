انتقاد یک مقام مسئول از تصمیمات کارگروه پتروشیمی

محمد زیار در گفتگو با مهر درباره ترکیب کارگروه تخصصی پتروشیمی گفت: در این کارگروه وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، بورس یک عضو و تشکل صنایع تکمیلی دو عضو دارند.

رئیس دفتر صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه این ترکیب کارگروه تخصصی پتروشیمی به هیچ وجه عادلانه به نظر نمی رسد، تصریح کرد: بر این اساس شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعتراض رسمی خود را به کارگروه تنظیم بازار ارائه کرده است.

این مقام مسئول در تشریح دلایل ناعادلانه بودن ترکیب این کارگروه تخصصی، توضیح داد: برخی از اعضای این کارگروه از وضعیت تولید محصولات پتروشیمی بی اطلاع هستند و تصمیات و رای آنها منجر به کاهش تولید و یا توقف فعالیت برخی از مجتمع‌های بالادستی صنعت پتروشیمی می شود.

وی با بیان اینکه این کارگروه زیر بار قبول مسئولیت برخی از تصمیم گیری‌ها نمی رود، اظهار داشت: باید ترکیب کارگروه تخصصی پتروشیمی منصفانه و مسئولیت پذیر باشد.

زیار با تاکید بر اینکه در نهایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مجموعه وزارت نفت باید پاسخگوی برخی از تصمیات اتخاذ شده در این کارگروه باشد، اعلام کرد: بعضا برخی از تصمیات منجر به کاهش تولید محصولات پتروشیمی شده و تبعات را به صنایع پتروشیمی و پلیمری کشور وارد می کند.

وی همچنین با اشاره به وجود بورکراسی‌های شدید در اعمال برخی از تصمیم گیری‌ها، بیان کرد: برخی از تصمیات مبنی بر آزادسازی محصولات پتروشیمی با بیشترین میزان تاخیر و به دلیل بوروکراسی‌های رایج به مبادی گمرکی ارسال می شود.

زیار با یادآوری اینکه پس از تصویب یک طرح در کارگروه تخصصی صنایع پتروشیمی این مصوبه ابتدا به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپس به سازمان توسعه تجارت و درنهایت به گمرکات ارسال می شود.

رئیس دفتر صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه پشت سر گذاشتن این مراحل وقت گیر و زمان بر است، تاکید کرد: از این رو باید تصمیاتی اتخاذ شود که این مسیر با کمترین بوروکراسی و تاخیر زمانی به گمرکات ارسال شود.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال مهر که آیا دست کاری بازار پتروشیمی منجر به فرار سرمایه گذاران از صنایع پتروشیمی کشور نخواهد شد؟ گفت: هم اکنون در شرایط اقتصاد رقابتی قرار نداریم و باید شرایط اقتصاد مقاومتی را بپذیریم.

به گفته این مقام مسئول، با عادی شدن شرایط بازار امکان اعمال اقتصادی رقابتی و آزاد در بازار صنایع پتروشیمی فراهم خواهد شد.