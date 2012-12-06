به گزارش خبرگزاری مهر، علی علامه زاده دبیر دومین همایش بینالمللی سیدالساجدین، امام زینالعابدین، علی بنالحسین(ع)گفت: به منظور استفاده همه مردم استان از فضای معنوی دومین همایش، همزمان با شب شهادت امام زینالعابدین(ع)، نشست و محافل علمی با حضور کارشناسان دینی در 11 شهرستان نیز برگزار خواهد شد.
جانشین استاندار هرمزگان افزود: همزمان با برپایی همایش نیز، نشستهای علمی با محوریت صحیفه سجادیه ویژه دانشجویان و استادان دانشگاهها به میزبانی دانشگاه آزاد واحد بندرعباس و دانشگاه هرمزگان با حضور اندیشمندان خارجی و داخلی برگزار میشود.
علامهزاده، سخنرانی یکی از اندیشمندان و علمای بنام کشور، نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس، استاندار هرمزگان، اندیشمندان خارجی، شعرخوانی یکی از شعرای ولایی، مداحی و قرائت چکیده مقالات برتر را از برنامههای این همایش برشمرد.
این مقام مسئول اذعان کرد: سخنرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، تجلیل از مداحان شاخص، امضای تفامنامه سند ارتقای همایش به کنگره، رونمایی از سایت اجابت و تجلیل از صاحبان مقالات برتر از برنامههای مراسم اختتامه این همایش است.
گفتنی است، دومین همایش بینالمللی سیدالساجدین، امام زینالعابدین، علیبنالحسین(ع)، 20 آذر ماه، مصادف با 25 محرمالحرام، سالروز شهادت این امام بزرگوار با حضور اندیشمندان استانی، ملی و بینالمللی در دو بخش مقاله علمی و سخنرانی در سالن شرکت برق منطقهای بندرعباس برپا میشود.
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