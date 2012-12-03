32 فقره پرنده تخلف صنفی در گلستان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، قربان حسام صبح دوشنبه در حاشیه جلسه تنظیم بازار استان گفت : در جهت تنظیم و کنترل بازار و با توجه به ضروت جلوگیری از افزایش قیمت برخی از کالاها و خدمات پرمصرف، از تعداد 555 از واحدهای تولیدی، صنعتی، تولیدی- صنفی، انبار، سردخانه، شرکت های پخش، عمده فروشان و خرده فروشان و واحدهای خدماتی در استان بازرسی صورت گرفت.

وی اظهار داشت: در این راستا، تعداد 22 فقره پرونده تخلف به ارزش ریالی 34 میلیون و 56 هزار و 740 ریال برای متخلفان تشکیل و جهت صدور رای به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی عنوان کرد: بیشترین تخلفات دریافتی مربوط به عدم درج قیمت، عدم رعایت ضوابط و دستورالعمل های بهداشتی، عرضه کالای قاچاق، کم فروشی و تقلب و عرضه کالای خارج از شبکه بوده است . تعداد گزارشهای مردمی نیز 31 مورد بوده است .

حسام گفت: سازمان صنعت،معدن وتجارت استان از هم استانیها درخواست می کند تا در صورت بروز هرگونه تخلف با تلفن 124 ستاد خبری تماس بگیرند.