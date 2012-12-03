عرضه غیربهداشتی آبزیان صدای همه را درآورد/گلایه بهداشت از شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، همه ساله با شروع فصل صید و بازار داغ فروش ماهی در کنار ساحل بندرعباس بدون توجه به مسائل بهداشتی و عرضه در بازارچه ماهی فروشان بندرعباس نارضایتی بسیاری از مردم و حتی برخی از مسئولان را به همراه دارد.

بسیاری از افراد بومی که تنها روزی آنها از دریا تامین می شود با شناورهای سبک و گاه برخی با لنجهای صیادی برای تامین روزی به دریا می روند و در پایان روز پس از بازگشت در کنار ساحل اقدام به فروش آبزیان صید شده می کنند و بدون آنکه به مسائل بهداشتی توجهی داشته باشند آبزیان را بفروش می رسانند.

بومی ماهی، باقی مانده ماهی و میگوی پاک شده در کنار ساحل فضای نازیبا و غیرقابل تحملی را برای مسافرانی که در کنار ساحل به تفریح مشغول می شوند به وجود می آورد از سوی دیگر جمع شدن حیوانات موذی همچون موش، گربه و سگهای ولگرد فضای ناهمگونی را در شهر بندرعباس به وجود آورده است.

همچنان اعتراض اهالی ساکن در کنار ساحل به مسئولان شهرداری، مرکز بهداشت و فرمانداری از وضعیت فروش غیربهداشتی آبزیان و ایجاد فضای نامطلوب و بومی بد باقی مانده آبزیان ادامه دارد ولی تا کنون اقدام تاثیرگذاری از سوی مسئولان متولی امور خدماتی شهری انجام نگرفته است.

بسیاری از عرضه کنندگان آبزیان در کنار بلوار شهید چمران، بلوار ساحلی و در کنار بازارچه ماهی فروشان پشت شهر بدون کوچکترین توجه به بهداشت محیطی اقدام به فروش و پاک کردن ماهی و میگو می کنند. شهرداری در محله خواجه عطا با نصب چند سایبان سعی در کنترل عرضه بهداشتی آبزیان توسط دستفروشان کرد اما باز هم مشکل عرضه غیربهداشتی ادامه دارد.

این در حالی است که عباس امینی زاده فرماندار پیشین بندرعباس با انتقاد از عرضه غیربهداشتی انواع آبزیان و وضعیت بازار ماهی فروشان بندرعباس گفت: وضعیت بهداشتی بازارچه ماهی فروشان بندرعباس رضایت بخش و در شان مردم بندرعباس نیست.

سال گذشته در جلسه تخصصی توزیع و عرضه آبزیان در بندرعباس شهرداری موظف شد تا در دونقطه پشت شهر و خواجه عطاء مکانهای مناسب برای حضور دستفروشان جانمایی و با همکاری و هماهنگی شرکت تعاونی صیادان دستفروشی که فاقد جا و مکان هستند برابر مقررات مربوطه به مکانهای مورد نظر هدایت شوند. اما این موضوع هم مانند سایر مصوبات تنها چند هفته جدی گرفته شد در خواجه عطا با عَلم کردن چند سایبان بدون استمرار نظارت و سرکشی باز هم گرد فراموشی بر مصوبه سایه افکند.

همچنین تصمیم گرفته شد تا شیلات با همکاری شرکت تعاونی صیادان شبکه توزیع آبزیان را ساماندهی کند و با همکاری مرکز بهداشت و دامپزشکی بر عرضه بهداشتی و صحیح آبزیان نظارت کافی و وافی داشته باشد و در صورت بروز هرگونه تخلف به شدت و از مجاری قانونی با آن برخورد کند. وضعیت فعلی عرضه آبزیان توسط دستفروشان در بندرعباس حاکی از اجرای ناقص این مصوبه دارد.

معضل زباله و پسماندهای ماهی و میگو اطراف بازار ماهی فروشان بندرعباس را از معضلات دیرباز حوزه بهداشت است انباشت زباله و پسماندهای ماهی و میگو موجب هجوم انواع حشرات و جانوران موذی می شود که در این ارتباط موجب بروز بیماریها می شود که سلامت مردم را به مخاطره می اندازد.

اهمیت بهینه سازی و سالم سازی محیط و ارتقای زیر ساختهای بهداشت شهری بسیار موثراست. توجه به زیر ساختهای بهداشتی همچون پاکیزگی محیط و دفع به موقع زباله و پسماندهای ماهی و میگو ...در بازار ماهی فروشان نقش مهمی در پیشگیری و بروز بیماریهای واگیر و غیر واگیر خواهد داشت.

محمود حسین پور معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با ابراز نارضایتی از وضعیت موجود عرضه غیربهداشتی آبزیان در بندرعباس بیان داشت: بسیاری از انواع ماهی و میگو در بدترین شرایط غیر بهداشتی در چرخه دسترسی مردم قرار می گیرد که هیچگونه نظارتی نمی توان بر روی آنها داشت و یکی از دغدغه های پیش روی سلامت محیط است که به طور جدی این پدیده سلامت مردم را تهدید می کند.

حسین پور با اشاره به اهمیت ساماندهی اماکن توزیع مواد غذایی و عرضه ماهی و میگو در مرکز استان گفت: عرضه مواد غذایی در شرایط غیر بهداشتی از معضلات بهداشتی است که سلامت مردم را به طور جدی تهدید می کند.

واکنش رئیس مرکز بهداشت بندرعباس به عرضه آبزیان به صورت غیر بهداشتی



رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس در گفتگو با خبرنگاران گفت: برابر ماده دو آیین نامه بهداشت محیط وظیفه مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس نظارت بر رعایت بهداشت محیط مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی می باشد و در برابر تهدیدسلامت مردم با کسی تعارف نداریم.

عبدالحمید حاجی زاده با اشاره به نظارت های قانونی بر اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع توسط مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس اظهارداشت: هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود ممنوع است و این مرکز بنا به تشخیص کارشناسان و بازرسان بهداشت محیط موظف است در راستای اجرای آیین نامه اجرایی ماده 13 در حیطه وظیفه قانونی خود با متخلفین برابر مقررات برخورد کند.

حاجی زاده عنوان کرد: در مواردی نیز تخلفات بهداشتی در اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد خوراکی تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

وی با ابرازنگرانی از عرضه آبزیان به صورت دستفروشی در بندرعباس بیان داشت: متاسفاته علیرغم پیگیری های صورت گرفته در خرداد ماه سال جاری و ممانعت از عرضه آبزیان به صورت غیر بهداشتی باز شاهد عرضه آبزیان در حاشیه بازار ماهی فروشان بندرعباس هستیم.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس خواستار جمع آوری دستفروشان و ساماندهی این قشر از ماهی فروشان توسط سازمان های ذیربط شد و افزود: جمع آوری و برخورد قانونی با دستفروشان، به عنوان مجری برابر تبصره یک بند دو ماده 55 وظایف شهرداریها مبنی بر سد معابر عمومی و اشغال پیاده رو ها برای کسب یا سکنی و یا هر عنوان دیگر ممنوع بوده و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور بوسیله مامواران خود اقدام کند.

حاجی زاده خواستار توجه جدی واحد تخلفات شهرداری با توجه به وظیفه قانونی نسبت به برخورد با دستفروشان آبزیان در شهر بندرعباس شد و تصریح کرد: همچنین همه ماهی پاکن ها در بازار ماهی فروشان باید توسط تعاونی ماهی فروشان برای دریافت کارت سلامت به مرکز بهداشت شهرستان معرفی شوند.

متاسفانه عملی نشدن بسیاری از مصوبات در حوزه بهداشت محیط و برخورد جدی با معضل دستفروشی در شهر بندرعباس به یک بحران جدی بهداشتی و زیست محیطی تبدیل شده است و منظر شهر بندرعباس در کنار ساحل زیبای خلیج فارس دست خوش بی تدبیری ها قرار گرفته و گردشگران و مسافران تجاری از بومی بد پسماندهای آبزیان و زباله های دیگر در کنار ساحل بندرعباس ابراز نارضایتی کرده اند.

-------------------------------

گزارش از رضا زرگر