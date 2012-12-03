هفته دهم لیگ برتر والیبال صدرنشینی پیشگامانی ها را رقم زد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال پیشگامان در مقابل دیدگان شش هزار تماشاگر ارومیه ای توانست با نتیجه سه بر یک تیم والیبال شهرداری این شهر را شکست دهد.

پیشگامان در این بازی ست های اول، سوم و چهارم را به ترتیب با نتایج 25 بر20، 25 بر21 و 25 بر 18 به نفع خود به پایان رساند.

در این دیدار تیم شهرداری ارومیه نیز تنها توانست در ست دوم بازی با نتیجه 25 بر 16 پیروز میدان لقب گیرد.

پیشگامان با این برد شیرین خارج از خانه 24 امتیازی شد و صدر جدول را به تنهایی به تسخیر خود درآورد.

تیم والیبال پیشگامان شفق نیز در سری مسابقات لیگ دسته اول کشور و در قالب هفته ششم این رقابت ها تیم سفیر قم را مغلوب کرد.

پیشگامان شفق در این دیدار با نتیجه سه بر یک حریف خود را شکست داد و جایگاه خود را تنها یک هفته مانده به پایان نیم فصل در صدر جدول مستحکم کرد.

این دیدار که در ورزشگاه تختی اردکان برگزار شد با حضور تماشاگران مشتاق اردکانی همراه بود که شور و شوق خاصی به سالن مسابقه داده بودند.

پیشگامان شفق با پیروزی در این بازی 16 امتیازی شد و صدر جدول گروه الف را به تسخیر خود درآورد.

پیشگامان شفق اردکان در بازی پایانی نیم فصل میهمان کاله جوان در آمل خواهد بود.

این بازی چهارشنبه 15 آذر برگزار خواهد شد.