لطیفه مبین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ایجاد این گونه هسته ها در افزایش روابط اجتماعی و فرهنگی و همدلی و اعتماد و در نهایت افزایش سرمایه اجتماعی نقش مهمی دارد.

وی با بیان اینکه توسعه فرهنگ مشارکت ضامن توسعه در عرصه های مختلف است اظهار داشت: مشارکت شهروندان در مدیریت شهری می تواند در تامین منابع اقتصادی، کاهش هزینه خدمات و آسیبهای اجتماعی و افزایش انسجام اجتماعی مؤثر باشد.

مبین توجه عادلانه به توسعه در محله های مختلف شهر و تقسیم یکسان طرحها و بودجه های شهری در محله های مختلف را یکی از راه های تشویق شهروندان در مشارکت شهری عنوان کرد و گفت: توجه به مسایل فرهنگی و گسترش آن در بین مردم و تلاش دستگاه های مختلف در این زمینه می تواند در توسعه نقش شهروندی موثر باشد.

رئیس کمسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ارومیه ایجاد نقش شهروندی و تعلق شهری را عامل مهم در ایجاد حس مسئولیت پذیری در بین افراد جامعه عنوان کرد و اظهار داشت: در این صورت است که افراد می توانند از حقوق فردی خود در قبال حقوق شهری گذشت کرده و در ایجاد شهری مطلوب همکاری کند.

مبین ارتقای فرهنگ عمومی و شهروندی را در سایه انجام کارهای فرهنگی در کنار خدمات عمرانی شهرداری ذکر کرد و گفت: برنامه ریزی برای افزایش مشارکتهای مردمی با رویکرد محله محوری می تواند در اداره شهر تاثیر داشته باشد.

وی با اشاره به نقش پیام های اسلامی در ترویج فرهنگ شهروندی اظهار داشت: استفاده از مفاهیم اخلاقی و انسانی بر مبنای دین مبین اسلام باید خط مشی برای توانمند سازی مردم بویژه جوانان و گسترش مشارکتهای آنان در جامعه باشد.