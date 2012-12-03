مأموران انتظامی مجاز نیستند با متهم برخورد اهانت آمیز داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم در حاشیه بازدید و ارزیابی از امکانات و منطقه تحت پوشش فرماندهی انتظامی شرق استان تهران، ظهر یکشنبه، در جمع خبر نگاران و در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص برخورد مأموران انتظامی و کلانتری ها با مردم تصریح کرد: دوره های استانداردسازی رفتار کارکنان حدود چهار سال است اجرا می شود که همچنان ادامه دارد و باید این روشها را به صورت یک فرهنگ سازمانی در آوریم؛ رفتار با متهم و مردم عادی متفاوت است، گرچه متهمان نیز طبق دستورالعملی که یک سال و نیم است به نام حقوق شهروندی صادر شده و اجرا می شود حقوق خودشان را دارند.

سردار احمدی مقدم ادامه داد: مأموران مجاز نیستند با متهم برخورد اهانت آمیز داشته باشند، اگر متهم در هر موضوع اتهامی دارد اولاً بعد از اثباتش در دادگاه مجازات در حق او اعمال می شود و قبل از آن حق نداریم، مجازاتی اعمال کنیم و باید رفتار مأموران در چهارچوب مقررات قانونی و شرع مقدس اسلامی باشد.

مردم می توانند کمک کار بسیار مناسبی برای مأموران باشند

وی اظهار داشت: باید این فرهنگ پیاده شود و البته پیشرفت های خوبی داشته ایم ولی هنوز به سطح مطلوب نرسیده ایم، البته مردم باید با انتقال شکایت هایشان به 197 به مأموران کمک کنند که بتوانیم نارسایی های رفتاری یا سازمانی را کشف و به آن مسائل رسیدگی کنیم؛ مردم می توانند کمک کار بسیار مناسبی برای مأموران باشند و البته هستند.

سردار احمدی مقدم با اشاره به خبری مبنی بر اینکه پرسنل نیروی انتظامی ماهیانه یک میلیون تومان به بالا حقوق و سنوات می گیرند، تصریح کرد: این مطلب از قول من بوده است که به این صورت نگفته ام؛ همیشه وقتی میانگین متوسط حقوق و مزایا را می گیریم، همان می شود و کمی بیشتر از یک میلیون تومان است که طبعاً عده ای بیشتر می گیرند و عده ای کمتر؛ این نیست که وقتی می گوییم متوسط، یک عدد ثابتی که در مورد همه همین رقم است، مدنظر باشد که اگر این عدد ثابت بود و برای همه یکسان توزیع می شد، اندکی بیشتر از یک میلیون تومان می شد چون عدد حقوق و افراد مشخص است، این را تقسیم می کنیم و میانگین به دست می آید.

وی در خصوص برنامه های زمستانی نیروی انتظامی نیز اظهار داشت: در هفته آینده طرح زمستانی پلیس افتتاح می شود و در آنجا برنامه های زمستانی را می گوییم ولی تقریباً روال مانند هر سال است، به اضافه اینکه هر سال تلاش می کنیم با نوآوری، ابتکارات و رفع خلاءهای سالهای قبل، کار را بهینه کنیم.

رضایت 75 درصدی مردم از فرماندهی انتظامی شرق استان تهران

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: نظرسنجی ها و آمار و ارقام موجود نشان می دهد که 75 درصد از مردم تحت پوشش فرماندهی شرق استان تهران از عملکرد این فرماندهی رضایت داشته اند.

وی افزود: حد پایانی فرماندهی شرق تا دماوند و فیروزکوه است، شرایط خاص این منطقه که رشد جمعیت و اتباع بیگانه زیاد است و بخش زیادی از راه های مواصلاتی به تهران از این منطقه عبور می کند، راه های منتهی به شمال، مشهد و قم از پرترددترین راه های کشور هستند که از این حوزه عبور می کنند و مسائل انتظامی با ایجاد سکونتگاه های جدید مانند شهرک پردیس که آن هم در حوزه این فرماندهی قرار می گیرد؛ بر اهمیت این فرماندهی افزوده است.

وی بیان داشت: با توجه به رشد جمعیتی که در آینده ناشی از مهاجرت و جاذبه جمعیتی است باید به این فرماندهی می آمدیم که هم به مشکلات رسیدگی کنیم که ساختارها شاید مربوط به یک دهه قبل بود و هم اینکه نگاهی به آینده داشته باشیم.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: امروز ارزیابی مقدماتی از وضعیت فرماندهی انتظامی ویژه شرق تهران داشتیم که خوشبختانه استقرار کامل پیدا شده است؛ تقویت پلیس راه، راهنمایی و رانندگی، یگانهای امداد، یگان ویژه، آگاهی و تمام بخشهای مختلف در اینجا با اینکه بنیه ساختمانی ضعیف بود، بخشی از مقامات شهرستانها کمک کردند و با ساختمانهای استیجاری کار را شروع کرده که امروز تصمیم گرفته ایم، احداثات مورد نیاز این فرماندهی با سرعت در دستور کار قرار بگیرد و تا سال آینده حداقل 15 هزار مترمربع بنای اداری و انتظامی ایجاد کرده و یکصد واحد سازمانی ترجیحاً با اولویت خرید به خانه های سازمانی موجود اضافه شود.

ارتقای 600 نفری سقف سازمانی فرماندهی شرق استان تهران

وی در پاسخ به سوالات خبرنگاران عنوان کرد: از نظر خودرو، تجهیزات و امکانات قرار شده که امکانات مورد نیاز این فرماندهی واگذار شود و نیروی انسانی نیز حدود 600 نفر سقف سازمانی این فرماندهی ارتقا پیدا کند که تا پایان سال آینده متعهد شده ایم، این کسری نیروی انسانی را تزریق کنیم.

سردار احمدی مقدم اضافه کرد: در این 14 ماه ارتقای مناسبی در سطح امنیتی داشته ایم که این را تمام مسئولان معترف هستند و گروه های ارزیابی رضایت 75 درصدی مردم از عملکرد نیروی انتظامی را کسب کرده اند که نسبت به گذشته ارتقای قابل توجهی داشته که با میانگینهای کشور نیز سازگاری دارد و عقب ماندگیها تا حدی جبران شده است که تلاش می کنیم تا پایان سال آینده که مجدداً برای ارزیابی می آییم، این تصمیمات امروز عملی شده باشد که اگر عملی شده باشد، قطعاً در شرایط بسیار مطلوبی قرار خواهیم گرفت.

وی در خصوص 15 هزار مترمربع فضای اداری و انتظامی نیز افزود: از قبل شش کلانتری و پاسگاه را تعهد کرده بودیم و این 15 هزار مترمربع برای ستاد فرماندهی شرق به اضافه یکی دو شهرستان جدید که مانند پیشوا ایجاد شده اند، است که باید زمین را مسئولان واگذار کنند تا احداث را آغاز کنیم.

کسریها تا پایان سال 92 جبران شود

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران افزود: ساختمان جدید فرماندهی انتظامی پاکدشت نیز روز یکشنبه افتتاح شد که تلاش می کنیم کسریها تا پایان سال 92 جبران شود، البته این مفهوم را ندارد که در شرایط کاملاً ایده آل قرار خواهیم گرفت، مفهوم این است که به میانگینهای تمام کشور، این فرماندهی می رسد و دیگر عقب ماندگی ندارد.

نارساییها در مقام عمل بیشتر کشف می شود

سردار احمدی مقدم با اشاره به هدف از حضور در شهرستان ورامین گفت:وقتی فرماندهی شرق را تشکیل دادیم، امروز برای یک ارزیابی مقدماتی آمده ایم که هم ببینیم استقرار آن به کجا رسیده و چه نتایجی را به دنبال داشته است، چون استقرار تازه انجام شده بود، لذا نارساییها در مقام عمل بیشتر کشف می شود و با کشف نارساییها می توان در گام بعدی به وضع مطلوب رسید.

توضیحات در خصوص عدم توسعه یافتگی و انحصاری شدن پلیس + 10

سردار احمدی مقدم در خصوص عدم توسعه یافتگی و انحصاری شدن پلیس + 10 در بخشها و برخی دفاتر بیان کرد: چون فعالیت و میزان خدمات ارائه شده در دفاتر را مانیتور می کنیم، آخرین میزان مراجعات به هر دفتر معلوم است و طبیعتاً از یک نصابی مراجعین عبور کند، دفتر بعدی را تأسیس می کنیم چراکه اگر قبل از رسیدن به این نصاب، دفتر بعدی ایجاد شود، هر دو دفتر بیکار می شوند و توجیه اقتصادی و مراجعه کننده لازم را هم ندارد.

وی افزود: اکنون حدود 700 دفتر انتظامی در کشور داریم و برنامه مان ظرف یک سال، رساندن این دفاتر به یکهزار دفتر است، به دلیل اینکه خدمات هر روز افزایش پیدا می کنند و مراجعه کنندگان بیشتر می شوند، باید دفاتر را افزایش دهیم.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عنوان داشت: در هر شهرستانی رکوردهایمان را نگاه کنیم و اگر متوجه شویم از یک میزانی مراجعان افزایش پیدا کرده اند، حتماً دفاتر بعدی تأسیس می شوند و مطمئن هستیم، برای توسعه دفاتر در این منطقه مسئولان مربوطه برنامه دارند.

وی ادامه داد: در مورد ضعف نظارت و نامطلوب بودن خدمات دهی، حتماً بازرسان برای ارزیابی فرستاده می شوند و اگر ضعف خدمات وجود داشت با آنها برخورد شده تا اصلاح شوند.