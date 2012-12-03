به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مجید روحی در توضیح اهداف برگزاری این جشنواره (IRDEC 2012) عنوان کرد: ارائه آخرین دستاوردها، نوآوری‌ها و معرفی کارآفرینان ، محققان و تولیدکنندگان برتر در عرصه تولید تجهیزات دندانپزشکی همچنین نظام مند کردن برگزاری نمایشگاههای حوزه تجهیزات دندانپزشکی ، بین المللی شدن و مطرح شدن در منطقه از جمله اهداف عمده برگزاری این جشنواره است.

وی با اشاره به قرار گرفتن در سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و ضرورت تلاش برای خودکفایی در زمینه تامین نیازهای داخلی و مقابله با تحریمها گفت: نگرش ویژه برگزارکنندگان این جشنواره نیز ارتقای سطح کمی و کیفی امر تولیدات دندانپزشکی است.

روحی افزود: ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت دندانپزشکی ، افزایش مشارکت‌های گروهی ، صنفی و همکاری و هماهنگی بخش صنعت و دانشگاه و مراکزتحقیقاتی و دانش بنیان نیز از جمله دیگر اهداف برگزاری این جشنواره هستند.

رئیس ستاد برگزاری نخستین جشنواره کارآفرینان تولید و تجارت دندانپزشکی (IRDEC 2012) با اشاره به اینکه 60 تا 70 درصد نیاز بازار به تجهیزات دندانپزشکی در داخل کشور تولید می‌شود، عنوان کرد: البته میزان تولید و نیاز در گروه‌های مختلف متفاوت است، به عنوان مثال نزدیک به صد درصد یونیت دندانپزشکی ، تجهیزات لابراتواری و پروتزهای دندانی و پری کلینیکی و آموز ش دندانپزشکی، دندان مصنوعی، مواد دندانی، ضدعفونی کننده‌ها، دستکش و مواد قالب‌گیری توسط شرکت‌های تولیدی ساخته می‌شوند البته هنوز در ارتقاع سطح تکنولوژی و کیفیت در سطح عالی نیستیم که باید محققان و تولید کنندگان بیشتر تلاش کنند.

وی افزود: اما در زمینه ساخت سیستمهای های‌تک نظیر دستگاههای تصویربرداری، لیزرو ایمپلنت دندانی در ابتدای راه هستیم. به عنوان مثال تولید ایمپلنتهای دندانی ارزش افزوده خوبی دارد و می‌توان بر روی آن سرمایه‌گذاری کرد، در این جشنواره نیز از کار آفرینان و تولیدکنندگان برتر در زمینه های مختلف تقدیر می‌شود و لوح یادبود و تندیس برترینها اعطا می گردد.

روحی با بیان اینکه نخستین جشنواره کارآفرینان تولید و تجارت دندانپزشکی(IRDEC 2012) از 28 آذر تا 1 دی 1391 در سالن‌های 20، 21 و 22 محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود، اظهار کرد: در مجموع حدود 50 شرکت تولیدکننده داخلی در نمایشگاه حضور خواهند داشت. اکثر این شرکتها حائز تاییدیه‌ها و گواهینامه‌های کیفیت از موسسات معتبربین‌المللی هستند و در میان آنها نام شرکت‌هایی با سابقه حضور سه دهه فعالیت در عرصه تولید تجهیزات ومواد دندانپزشکی به چشم می‌خورد.

رئیس ستاد برگزاری نخستین جشنواره کارآفرینان تولید و تجارت دندانپزشکی(IRDEC 2012) اضافه کرد: علاوه براین بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده داخلی مبادرت به امر صادرات کالا نیز می‌نمایند. در واقع در امر صادرات نیز پیش رو بوده‌ایم ولی سطح کمی صادرات مورد قبول نمی باشد و یکی از اهداف مهم این جشنواره دستیابی به بازارهای خارجی است که باید برنامه ریزی نمود.

به گفته روحی در کنار جشنواره چندین سمینار با موضوعات متنوعی نظیر بازاریابی، نحوه فروش، توسعه صادرات، مشارکت شرکتها برای تولیدات جدید و مدیریت یکپارچه نیز در نظرگرفته شده است.

وی در پایان ضمن اعلام خبر تقدیر از شرکتهای برتر در عرصه تولید تجهیزات دندانپزشکی از تمامی دندانپزشکان ، روسای دانشگاهها، اساتید و دانشکده‌های دندانپزشکی سراسر کشور، دانشجویان، انجمنهای دندانپزشکی، تجار، تولیدکنندگان ، توزیع کنندگان، مراکز تحقیقاتی و سایر مسئولین و اصحاب رسانه برای حضور در این جشنواره دعوت بعمل آورد.

مراسم افتتاحیه جشنواره در تاریخ سه شنبه 28 آذر1391 در سالن کنفرانس شماره یک نمایشگاه بین المللی تهران ساعت 9 صبح برگزار خواهد شد و همچنین مراسم اختتامیه و اعطاء لوح و تندیس به تولیدکنندگان در روز جمعه یکم دی 1391 در همین سالن ساعت 14 برگزار خواهد شد. قرار است این جشنواره به صورت سالانه و بین المللی در کشور برگزار شود.