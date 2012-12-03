72 درصد از خانوارهای روستایی آذربایجان شرقی تحت پوشش گاز قرار دارند

ولی الله دینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به فرارسیدن فصل سرما در 59 شهر و 961 روستا جریان گاز برقرار شده و از بابت توزیع گاز در استان مشکلی وجود ندارد.

وی ادامه داد: 72 درصد از روستاهای آذربایجان شرقی تحت پوشش شرگت گاز قرار دارند و در هشت درصد از روستاهای استان نیز عملیات گاز رسانی همچنان ادامه دارد که این تعداد برابر 267 روستا است.

دینی افزود: با توجه به تمهیدات انجام شده انتظار می رود تا پایان سال 95 نیز بیش از 90 درصد روستاهای استان تحت پوشش گاز قرار بگیرند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اظهار داشت: قبل از استفاده از وسایل گرمایشی باید از ایمنی و سلامت دودکش ها مطمئن شوند وهمچنین الگوی مصرف گاز را رعایت کنند تا در این فصل شاهد کمبود منابع گازی در استان نباشیم.