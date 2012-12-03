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۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۲۷

سلامی:

4 هزار سهمیه به بیمه استان البرز افزوده شد

4 هزار سهمیه به بیمه استان البرز افزوده شد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان البرز از افزوده شدن 4 هزار سهمیه بیمه در نیمه دوم سال جاری به این استان خبر داد.

مرتضی سلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهاد داشت: در سال 89 چهار هزار، سال 90 یازده هزار، نیمه اول امسال پنج هزار و برای نیمه دوم نیز چهار هزار سهمیه بیمه برای استان البرز اختصاص داده شده است.

وی ادامه داد: سهمیه های اعلام شده در مرحله ثبت قرار داد است و افراد می توانند برای ثبت نام به شعب مراجعه کنند.

مدیر کل تامین اجتماعی استان البرز گفت: متاسفانه سهمیه استان پاسخگوی تمامی متقاضیان نیست و به همین دلیل برخی افراد موفق به ثبت نام برای بیمه نمی شود.

سلامی تصریح کرد: در حال حاضر یکصد هزار بیمه مشاغل آزاد و اختیاری و 361 هزار نفر بیمه شده در استان البرز تحت پوشش هستند.

کارفرمایان برای پرداخت جرائم خود تا پایان ماه جاری اقدام کنند

مدیر کل تامین اجتماعی استان البرز گفت: تمامی کارفرمایانی که جرائم آنها تا پایان سال 90 مشخص شده است می توانند از بخشودگی 90 درصدی برای پرداخت جرائم خود استفاده کنند.

سلامی ادامه داد: این افراد برای استفاده از این تسهیلات فقط تا پایان آذر ماه جاری فرصت دارد تا به مراکز مرتبط مراجعه کنند.

وی اظهار داشت: اگر کارفرمایی توان پرداخت جرائم خود را بصورت یکجا ندارد می تواند با ثبت آن تا پایان ماه جرائم را طی هشت ماه پرداخت کند.

کد مطلب 1756948

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