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۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۰۹

ولی نژاد در گفتگو با مهر:

اجرای پیوست فرهنگی آسیب ها را کاهش می دهد

اجرای پیوست فرهنگی آسیب ها را کاهش می دهد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان، با اشاره به اینکه پیوست فرهنگی هنوز کامل اجرایی نشده است، تاکید کرد: اجرای کامل این طرح می تواند بسیاری از آسیب ها را کاهش داد.

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره الزامات و موانع اجرایی شدن پیوست فرهنگی بیان داشت: پیوست فرهنگی در مصوبه شورای انقلاب فرهنگی، برنامه پنجساله پنجم و در منشور مقام معظم رهبری در راستای چشم انداز 20 ساله کشور دیده شده است.

وی اظهار داشت: منظور از پیوست فرهنگی این است که هر چه در کشور تولید و اجرا می شود باید به بعد فرهنگی آن توجه شود و اجرا و تولید آن اثر سوء نداشته باشد.

وی عنوان کرد: به عنوان نمونه اگر کالایی تولید، کارخانه ای احداث، همایشی برگزار می شود نباید مخرب فرهنگ منطقه باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان بیان داشت: همچنین بر اساس پیوست فرهنگی باید مقوله فرهنگی نیز در کنار طرح های مختلف دیده شود و به عنوان مثال اگر پارکی احداث می شود، به کارهای فرهنگی در این طرح نیز توجه شود.

حجت الاسلام ولی نژاد یادآورشد: با آنکه پیوست فرهنگی در قانون دیده شده است ولی هنوز ضمانت اجرایی کافی ندارد و به دلیل مشغله های نظام سیاسی و دولت هنوز بخوبی این قانون اجرایی نشده است.

وی با اشاره به اینکه در استان روی طرح پیوست فرهنگی کارهای زیادی صورت گرفته است، گفت: تاکنون جلسات مختلفی در این زمینه تشکیل شده و تلاشهای فراوانی صورت گرفت ولی کامل اجرایی نشد.

وی تاکید کرد: اگر حقیقتا پیوست فرهنگی اجرایی شود، جلوی آسیب ها گرفته و فرصت های زیادی نیز ایجاد می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان یادآورشد: امیدواریم سازو و کار اجرایی طرح پیوست فرهنگی در کشور و منطقه فراهم شود.
 
حجت الاسلام ولی نژاد به برخی دلایل اجرایی نشدن این طرح اشاره کرد و گفت: موازی کاری و احتمال ایجاد بروکراسیهایی اداری از جمله مسائلی است که برخی معتقدند اجرای طرح پیوست فرهنگی ایجاد می کند.
کد مطلب 1756956

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