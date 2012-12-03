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۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۵۱

حجت الاسلام عباسی:

600 گفتمان دینی در بوئین زهرا برگزار شد

600 گفتمان دینی در بوئین زهرا برگزار شد

بوئین زهرا- خبرگزاری مهر: کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان بوئین زهرا، از برگزاری 600 گفتمان دینی در دانشگاه‌ها، مدارس، مساجد و حسینیه های شهرستان بوئین زهرا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مهدی عباسی در این باره اظهارداشت: در طول دهه اول محرم 600 گفتمان دینی در دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، مدارس، مساجد و حسینیه های شهرستان بوئین زهرا با موضوعات مختلف و به همت اداره تبلیغات  اسلامی این شهرستان برگزار شد.
 
وی افزود: مطابق هماهنگی که با 200 نفر از روحانیون اعزامی در سطح شهرستان انجام شده بود هر مبلغ سه مورد گفتمان دینی برگزار کرد که مجموعاً 600 مورد گفتمان دینی با موضوعات علل قیام امام حسین (ع)، نماز، امر به معروف و نهی از منکر، حجاب، انقلاب اسلامی در طول دهه اول ماه محرم سال جاری در نقاط مختلف شهرستان بوئین زهرا برگزار شد.
کد مطلب 1756957

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