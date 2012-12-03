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۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۲۲

روشناسان:

خدمت مطلوب و رضایتمندی مردم هدف سامانه ملی رسیدگی به شکایات است

خدمت مطلوب و رضایتمندی مردم هدف سامانه ملی رسیدگی به شکایات است

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل ارجاع و پاسخگویی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور گفت: خدمات رسانی مطلوب دستگاههای اجرایی و ارتقا هرچه بیشتر رضایتمندی مردم مهمترین هدف راه اندازی سامانه ملی رسیدگی به شکایات و اعلامات است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد روشناسان برگزاری همایش رابطان سامانه ملی رسیدگی شکایات و اعلامات اداره کل بازرسی استان زنجان افزود: فراهم کردن زمینه دسترسی آسان تر مردم به مسئولان برای اعلام شکایات و نارضایتی ها و تسهیل این فرایند، بررسی و پاسخگویی به شکایات و اعلامات و استفاده از نظرات و پیشنهادهای مردم به دستگاههای اجرایی از دیگر اهداف راه اندازی این سامانه است.
 
وی، کثرت قوانین و فرهنگ اداری موجود را موجب ایجاد نارضایتی مردم دانست و یادآور شد: اطلاع رسانی در خصوص قوانین، مسئولیت پذیری در قبال مراجعین و جلب رضایت مشتری از اصول مهم پاسخگویی است.
 
روشناسان تصریح کرد: جلوگیری از انتشار شایعات و اعلامات بررسی نشده، حصول اطمینان از نتیجه درجهت افزایش رضایتمندی درجامعه، برطرف کردن اشکال یا سوء جریان موجود و جلوگیری از تکرار آن، حصول اطمینان از تلاش دستگاهها در جهت رفع مشکلات مردم را از دیگر اهداف راه اندازی سامانه ملی رسیدگی به شکایات و اعلامات برشمرد.
 
همچنین سرپرست اداره کل بازرسی استان زنجان بر نحوه استفاده و پاسخگویی در سامانه ملی رسیدگی به شکایات، مباحث در خصوص قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد عنوان کرد.

رضا محمدی افزود: قانون فوق، قانون کامل و جامعی است و ضرورت دارد مدیران، کارشناسان آموزش دیده و نسبت به اجرای آن به نحو مطلوب در دستگاه­های اجرایی اقدام کنند.

کد مطلب 1756961

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