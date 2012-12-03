به گزارش خبرنگار مهر، "داوید خوتسیاشویلی" آزادکار وزن 74 کیلوگرم گرجستان و دارنده مدال برنز رقابتهای جهانی 2011 استانبول در حالی به تیم ثامن الحجج سبزوار پیوست که این تیم به عنوان یکی از مدعیان اصلی لیگ برتر کشتی آزاد، همچنان در حال ارتقای توان تیمی خود برای کسب نتیجه در هفته های آتی است.

از سوی دیگر پرونده حضور کشتی گیران خارجی در لیگ برتر کشتی آزاد امسال هنوز بسته نشده و تیم‌ پرسپولیس جویبار نیز همچنان به دنبال گزینه مورد نظر خود است.

البته مسئولان تیم کشتی فولاد ماهان سپاهان نیز چندی پیش با "حاجی مراد گاتسالوف" به توافق رسیدند و همچنان در انتظار حضور او در فدراسیون کشتی و عقد قراداد رسمی با این آزادکار روس هستند.

تاکنون علاوه بر کشتی گیران خارجی مذکور، "عبدالسلام گادیسوف" روس و "واسیلی فدروشین اوکراینی" نیز رسما به عضویت تیم‌های داماش بابل و فولاد ماهان در آمده‌اند.