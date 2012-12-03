افتتاح بازارچه خیریه در بهزیستی ساوجبلاغ همزمان با روز معلولان

حسین شاهوردی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در اولین روز از هفته معلولان بازارچه خیریه معلولان و مددجویان بهزیستی در این شهرستان افتتاح شد.

وی گفت: در این بازارچه خیریه صنایع دستی ودستاوردهای معلولان و مددجویان تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان ساوجبلاغ به معرض دید عموم گذاشته شده است.

وی افزود: صنایع دستی، البسه، بدلیجات، ترشیجات، تزئینات و… از جمله کالاهایی است که در این بازارچه به فروش می رسد.

شاهوردی تصریح کرد: بازارچه خیریه معلولان و مددجویان ساوجبلاغ تا ۱۶ آذر ماه پذیرای عموم مردم است.

وی برگزاری جشن ویژه معلولان و خانواده های انها و همچنین مددجویان تحت حمایت بهزیستی، برگزاری مسابقات نقاشی و همچنین بازدید از منازل مددجویان معلول تحت حمایت را از دیگر برنامه ها در هفته معلولین عنوان کرد.

رئیس بهزیستی ساوجبلاغ بر ضرورت مناسب سازی شهری در جهت رفاه تردد معلولین در شهرستان تاکید کرد و گفت: کمیته مناسب سازی این امر را به جد مورد پیگیری دارد و امیدواریم در طول ساری اقدامات قابل توجهی در این خصوص چه در اماکن دولتی و غیردولتی و چه در فضای شهری فراهم شود.