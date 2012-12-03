  1. استانها
  2. قم
۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۵۶

جعفری به مهر خبر داد:

شهر آفتاب قم در آتش سوخت/ علت حادثه در حال بررسی است

شهر آفتاب قم در آتش سوخت/ علت حادثه در حال بررسی است

قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم با اشاره به وقوع آتش سوزی در رستوران شهر آفتاب افزود: علت آتش سوزی توسط کارشناسان در حال بررسی است.

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: روز گذشته در قم چهار مورد حریق بوقوع پیوست که شامل حریق در ساختمان‌های نیمه کاره‏، حریق سیلندر گاز و حریق در رستوران شهر آفتاب می‌شود.

وی ادامه داد: در حریق رستوران شهر آفتاب  که در ساعت 18 و 10 دقیقه بوقوع پیوست، آلاچیق‌های این رستوران که دارای سقف حصیری بود طعمه حریق شد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم اضافه کرد: از آنجایی که حصیر سریع الاشتعال است پس از حریق حصیرهای سوخته بر روی تخت‌ها ریخته و موجب سرایت آتش سوزی به بخش هایی از رستوران شده بود.

وی ادامه داد: پس از اعلام آتش سوزی نیروهای آتش نشانی از ایستگاه‌های 6 و ایستگاه پردیسان به محل اعزام شده و مانع از سرایت حریق به بخش‌های دیگر رستوران شدند.

جعفری گفت: علت بروز آتش سوزی توسط کارشناسان در حال بررسی است.

وی با اشاره به اینکه روز گذشته سه مورد نجات بوقوع پیوست افزود: یک مورد سقوط کابین آسانسور در خیابان صفائیه بود که خانمی باردار به دلیل شوک وارده وضعیت نامساعدی داشت که آتش نشانان در محل حاضر شدند.

وی بیان کرد: روز گذشته سه مورد ایمن سازی که شامل نشت بنزین و قطع آژیر بود نیز در قم بوقوع پیوست.

کد مطلب 1756970

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها