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۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۱۰

سخنرانی داوری اردکانی در نشست الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

سخنرانی داوری اردکانی در نشست الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

در ادامه سلسله نشستهای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، دکتر داوری اردکانی روز سه شنبه 14 آذرماه در مورد نسبت علم و عمل سخنرانی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین سلسله نشستهای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت که با محوریت «نقد غرب و ارزیابی میراث تاریخی-تمدنی اسلام و ایران» از سه شنبه 16 آبان آغاز و تا سه شنبه 22 اسفند ماه هر دو هفته یک بار برگزار می شود، اساتید علوم انسانی در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به سخنرانی می پردازند.

 بر اساس این گزارش، در دومین سلسله از نشستهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دکتر رضا داوری اردکانی روز سه شنبه 14 آذرماه 91 با موضوع «نسبت میان علم و عمل» سخنرانی می کند.
 
این نشست از ساعت 15 به مدت یک ساعت به همراه پرسش و پاسخ آزاد در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران واقع در خیابان کارگر شمالی تقاطع جلال آل احمد برگزار می شود.
کد مطلب 1756975

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