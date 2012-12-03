نظام اسلامی الگوی موفق خدمت رسانی به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی حسینی روز دوشنبه در نشست سیاسی فرهنگی" بسیج، امتداد عاشورا" در جمع اعضاء بسیج پایگاه شهیدان سقاء شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین اظهارداشت: گزینه اقتصاد مقاومتی آخرین حربه دشمنان برای مقابله با پیشرفت جمهوری اسلامی و ناکارآمد کردن آن است.
وی تصریح کرد: تولید و بومی سازی دانش هسته ای تا آبرسانی به دورترین روستاها هم اکنون توسط متخصصین داخلی صورت گرفته و تحریم ها سرعت ما را برای خودکفایی سریعتر و استفاده از توان مردمی بیشتر کرده است.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بسیج در زمان جنگ و پس از آن منشاء خدمات بسیاری بوده و هم اکنون فرهنگ والای بسیج در سوریه، لبنان و فلسطین و سایر کشورهای منطقه نهادینه شده است.
وی در پایان از پیگیری مطالبات مردمی در زمینه آب شرب در مناطق روستایی خبر داد و اظهار امیدواری کرد بودجه لازم جهت اجرای پروژه های عمرانی در مناطق روستایی بزودی تامین و تخصیص داده شود.
در ادامه این مراسم عباس کاظمی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی (ع) قزوین با اشاره به تهاجم اقتصادی و فرهنگی دشمنان انقلاب راهکار مقابله با آن را عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری(مدظله) برای اجرای مفاد اقتصاد مقاومتی از سوی مردم و مسئولین دانست.
کاظمی بیان کرد: منشاء بیداری اسلامی در منطقه الگوبرداری مردم مسلمان کشورهای خاورمیانه از ایران برای کسب استقلال و آزادی است و عبور از این مرحله ما را به یک کشور قدرتمند و الگو در تمامی زمینه ها تبدیل خواهد کرد.
همچنین محمد محمد علیزاده، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین گزارشی از فعالیت های این شرکت و نیز عملکرد پایگاه بسیج ارائه کرد.
قزوین- خبرگزاری مهر: نائب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: ایران الگوی موفق بسیاری از کشورها در خدمت رسانی به مردم است و این روند با جدیت پیگیری می شود.
