محمد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید براینکه تمامی افرادی که کار تخصصی و اجرایی داشته اند با ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مخالف هستند، اظهار داشت: تجربیات گذشته ادغام ها در کشور نتایج مثبتی را گویا نیست و براین اساس نمایندگان مجلس با تصمیم دولت مبنی بر ادغام وزارت ارتباطات مخالفت دارند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به مخالفت تمامی نمایندگان این کمیسیون با ادغام وزارت ارتباطات تاکید کرد: ادغام صورت گرفته در وزارت صنعت و بازرگانی و ایجاد وزارت صنعت معدن و تجارت باعث رکود صنعت کشور شده و امور تجارت براین وزارتخانه حاکم شده است؛ در همین حال با ادغام وزارتخانه های مسکن و راه و ایجاد وزارت راه و شهرسازی، موضوع مسکن بر امور راه حاکم شده و به نوعی مباحث اصلی در کشور به حاشیه رفته است، براین اساس نتایج ادغام های صورت گرفته طی یک سال اخیر نشان می دهد که به دلیل نبود کار کارشناسی، کشور در یک سال گذشته خسارتهای بسیاری را از این محل متحمل شده است.

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ادغام وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی و ایجاد وزارتخانه جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در این ادغام نیز سازندگی در کشور از بین رفت و بسیاری از مردم در روستاها از خدمات جهاد سازندگی محروم شدند.

سلیمانی با تاکید براینکه این نوع ادغام ها برخی از بخش ها را ناکارآمد می کند، تصریح کرد: فناوری اطلاعات و ارتباطات بخشی کاملا تخصصی بوده و تاثیرگذاری آن به عنوان پیشران توسعه هر کشور بسیار بالا است؛ براین اساس ادغام این وزارتخانه در وزارتخانه ای مانند راه، کل توسعه کشور را دچار اختلال می کند.

رئیس کمیته فناوریهای نوین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جامعه بشری به سمت جامعه دانایی محور در حرکت است، گفت: هرگونه خلل در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات توسعه کشور را تحت الشعاع قرار می دهد.

وی با اشاره به تبعات حاصل از ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بدون بررسی های کارشناسی خاطرنشان کرد: ادغام وزارت ارتباطات یکپارچگی سیستم ارتباطی کشور را بهم می زند و به حاکمیت فضای فرکانسی که به نوعی در شرایط حاضر به مثابه حاکمیت سرزمین می ماند خدشه وارد می کند.

به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت نهم، هم اکنون و براساس اعلام اتحادیه جهانی مخابرات بالغ بر 120 کشور جهان وزارت ارتباطات مستقل دارند و ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانه ای مانند راه و شهرسازی از پایه نادرست است.

به گزارش مهر، محمود احمدی نژاد – رئیس جمهور و رئیس شورایعالی فضای مجازی کشور – شنبه شب طی حکمی رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را از سمتش برکنار و علی نیکزاد – وزیر راه و شهرسازی را به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات منصوب کرد.

وزیر راه و شهرسازی و سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز روز گذشته در مجلس اعلام کرد که وزارت ارتباطات، راه و مسکن و یک وزارتخانه دیگر با هم ادغام و وزات امور زیربنایی تشکیل می‌شود.