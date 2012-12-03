مرتضی مکاریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: در کمیته مناسب سازی استان البرز و شهرستان کرج اقدامات مناسبی برای معلولان مورد بحث و بررسی قرار گرفته که در این خصوص بهزیستی اقدام به شناسایی موانع در اماکن عمومی برای معرفی به شهرداری ها کرده است.

مدیر کل بهزیستی استان البرز تصریح کرد: از سال 84 شهرداری ها موظف به مناسب سازی معابر و محیط های شهری برای تردد آسان معلولان شده اند که در این خصوص اقداماتی انجام گرفته اما کافی نیست.

مکاریان گفت: در طی این سالها تنها حدود 30 درصد معابر و اماکن عمومی برای تردد معلولان استان مناسب سازی شده است که متاسفانه پاسخگو نیست و این امر نیاز به توجه ویژه دارد.

وی ادامه داد: قانون جامع حمایت از معلولان برای اصلاح و خدمات رسای مطلوب تر در مجلس قرار دارد و امید می رود با اصلاح این قوانین خدماتی پویا و شایسته به معلولان کشور ارائه شود.

مکاریان افزود: همچنین در مدتی روز جهانی معلولان از تقویم کشور حذف شده بود که با دستور رئیس جمهور و پیگیری شورای عالی فرهنگی این روز (12 آذر) به تقویم شمسی کشور بازگشت.