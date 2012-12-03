۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۲۳

مکاریان:

مناسب‌سازی 30درصدی معابر البرز پاسخگوی مشکلات معلولان استان نیست

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی استان البرز گفت: تنها 30 درصد معابر استان البرز برای تردد معلولان مناسب سازی شده که این میزان پاسخگوی مشکلات معلولان استان نیست.

مرتضی مکاریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: در کمیته مناسب سازی استان البرز و شهرستان کرج اقدامات مناسبی برای معلولان مورد بحث و بررسی قرار گرفته که در این خصوص بهزیستی اقدام به شناسایی موانع در اماکن عمومی برای معرفی به شهرداری ها کرده است.

مدیر کل بهزیستی استان البرز تصریح کرد: از سال 84 شهرداری ها موظف به مناسب سازی معابر و محیط های شهری برای تردد آسان معلولان شده اند که در این خصوص اقداماتی انجام گرفته اما کافی نیست.

مکاریان گفت: در طی این سالها تنها حدود 30 درصد معابر و اماکن عمومی برای تردد معلولان استان مناسب سازی شده است که متاسفانه پاسخگو نیست و این امر نیاز به توجه ویژه دارد.

وی ادامه داد: قانون جامع حمایت از معلولان برای اصلاح و خدمات رسای مطلوب تر در مجلس قرار دارد و امید می رود با اصلاح این قوانین خدماتی پویا و شایسته به معلولان کشور ارائه شود.

مکاریان افزود: همچنین در مدتی روز جهانی معلولان از تقویم کشور حذف شده بود که با دستور رئیس جمهور و پیگیری شورای عالی فرهنگی این روز (12 آذر) به تقویم شمسی کشور بازگشت.

