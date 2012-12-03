به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محی الدین انواری از پیشکسوتان مبارزه با رژیم طاغوت و همراه همیشگی امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری پس از تحمل یک دوره بیماری در آبانماه 91 چشم از جهان فروبست و به دیدار معبود شتافت.

آن روحانی فرزانه سالهای طولانی از عمر شریف خود را در مبارزه با رژیم طاغوت گذراند و قریب به 14 سال را در زندان های ستم شاهی سپری کرد.



پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نقش آن عالم بزرگوار در تأسیس نهادهای قانونی و انقلابی، تشکلهای روحانیت معظم و در تحقق منویات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، برجسته و تأثیرگذار بود. اما آنچه که خاطره آن عزیز سفر کرده را بیش از هر خدمت دیگرش در اذهان جاودان می دارد، حضور مؤثر وی در تأسیس مرکز رسیدگی به امور مساجد و حمایت و ایشان از نمازگزاران و ائمه مساجد بوده است.

مراسم بزرگداشت چهلمین روز درگذشت آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری به همت مرکز رسیدگی به امور مساجد و کمیته امداد امام خمینی(ره) روز پنجشنبه 16 آذرماه از ساعت 14 تا 15:30 در مسجد نور در میدان فاطمی تهران برگزار می شود.