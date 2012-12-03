یک مرکز توانبخشی دولتی و 22 هزار معلول تبریزی

حسن بخشی صبح امروز به خبرنگار مهر گفت: در استان آذربایجان شرقی بیش از 48 هزار نفر معلول وجود دارد که 48 درصد از این معلولان در شهر تبریز هستند.

وی در خصوص ارائه خدمات به معلولان گفت: خدمات ارائه شده به معلولان بر اساس نوع معلولیت و شدت معلولیت متفاوت است به عنوان مثال معلولان ذهنی از کلاس های مهارت های زندگی استفاده می کنند و و معلولان بالای 14 سال در مراکز حرفه آموز به صورت تخصصی آموزش های لازم برای ایجاد شغل در جامعه را آموزش می بینند.

بخشی ابراز داشت: متاسفانه هزینه درمان تعداد زیادی از معلولان سرسام آور است بطوریکه خانواده های معلولان قادر به پرداخت هزینه برای بهبود معلولان نیستند.

وی در این راستا ابراز داشت: طبق قانون 40 تا 50 درصد هزینه ها بر عهده خود خانواده ها هست ولی عملا خانواده ها تنها 10 درصد هزینه های درمان را پرداخت می کنند.

معاون توانبخشی بهزیستی استان در ادامه سخنان خود اظهار داشت: در استان آذربایجان شرقی 96 مرکز توانبخشی وجود دارد که از این تعداد 45 مرکز در تبریز در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند و تنها یک مورد آن ها مرکز دولتی است.

بخشی همچنین گفت: در استان آذربایجان شرقی 150 نفر مددکار در استان برای ارائه خدمات به معلولان مشغول به کار هستند که در این زمینه نیاز شدیدی به نیروی تخصصی و کارآمد داریم.

وی همچنین در خصوص مشکلات پیش روی اداره کل بهزیستی استان در جهت ارائه خدمات به معلولان گفت: تعداد نیروهای متخصص در مناطق محروم خیلی کم است و کمبود اعتبارات تخصیصی به این اداره کل از دیگر مشکلات این اداره کل است.