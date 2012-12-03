سند اشتغال استان همدان باید کاربردی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد آزاد در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان همدان که به منظور تهیه اسناد توسعه، اشتغال و سرمایه گذاری استان در استانداری همدان تشکیل شد، گفت: مطالعات در تهیه هر سندی پایه و اساس کار است اما نتیجه گیری و نتایج مطالعات مهم است و اهمیت دارد.

وی با بیان اینکه مطالعه باید فضای ذهنی مناسبی به ما بدهد، ادامه داد: مطالعات سند اشتغال باید سهم هر بخش در اشتغال آینده استان همدان و زیرساخت های لازم برای ایجاد اشتغال را مشخص کند.

استاندار با تاکید بر کاربردی بودن اسناد، اضافه کرد: سند اشتغال استان همدان نباید پس از تهیه تنها برای مطالعه و کتابخانه مدیران باشد بلکه باید روی میز قرار گرفته و هر روز بخشی از آن پیگیری شود.

وی گفت: در اینصورت این سند با تغییر مدیران دستخوش تغییر نخواهد شد و تکلیف اشتغال در بازه زمانی سند مشخص و روشن است.

آزاد با بیان اینکه ایجاد رضایتمندی برای مردم هدف تمام خدمات دولت است، اظهار داشت: در اشتغال به گونه ای باید عمل کرد که درآمدزایی برای مردم ایجاد شود و مردم بتوانند از خدمات دولت در ایجاد و توسعه زیرساخت ها در بخش های مختلف استفاده کنند تا رضایتمندی به دنبال آن باشد.

وی با اعلام اینکه هدف گذاری رشد اقتصادی هشت درصدی در سند اشتغال باید با حفظ اشتغال موجود باشد، خواستار حساسیت بیشتر مدیران نسبت به تهیه این سند شد.