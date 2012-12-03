نیشابور دارای سه هزار نفر داوطلب سلامت است

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم فرهمند صبح دوشنبه در همایش "داوطلب سلامت، هم پیمان در برابر گسترش ایدز" در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور، اظهار کرد: با توجه به نزدیکی روز داوطلب بهداشت و روز بسیج می‌توان داوطلب بهداشت را بسیجی بهداشت نامید.

رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور بیان کرد: 11 آذرماه روز جهانی ایدز نامگذاری شده است و شعار امسال "با مشاوره و آموزش HIV بیشتر بدانیم و بیشتر زندگی کنیم" است.

فرهمند افزود: بیماری ایدز حدود 30 سال قبل کشف شد، بنابراین ایدز بیماری نوظهوری است که بر اساس احادیث هر گاه مردم به گناه جدیدی روی می‌آورند گرفتار بلای جدیدی هم می‌شوند.

وی گفت: بیماری ایدز از این نظر بلایی برای مردم است که به دنبال گناه بی ‌بند و باری اخلاقی گریبان‌ گیر آن شدند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور با اشاره به اینکه هزینه و پروسه درمان این بیماری آنقدر سنگین است که قابل قیاس با سایر بیماری‌ها نیست، اظهار کرد: تنها راه پیشگیری از بیماری ایدز برگشت به اخلاق، معنویات و جلوگیری از بی‌بند و باری اخلاقی است.

فرهمند گفت: در ایران بیشترین مبتلایان به بیماری ایدز معتادان تزریقی هستند که از سرنگ مشترک استفاده می‌کنند و همچنین آلودگی جنسی در جهان حرف اول را می‌زند که متاسفانه در ایران نیز رو به افزایش است.

وی افزود: باید طرز برخورد با این بیماری و راه‌های پیشگیری را آموزش دهیم که نقش آموزش و پرورش حائز اهمیت است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور تصریح کرد: در حال حاضر راه درمانی برای این بیماری به نتیجه نرسیده است و در این دنیای صنعتی باید به معنویت روی آورد تا آرامش را بیابیم.

فرهمند گفت: آرامش در زندگی و دلمان بالاترین هدف است و نتیحه برگشت به معنویت است که در پناه خداوند بودن انسان را از بلاهایی مانند ایدز مصون نگه می‌دارد.