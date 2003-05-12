استقبال تماشاگران از نمايشنامه خواني ماه پلنگ در تئاتر شهر

به گزارش خبرنگار فرهنگي مهر، جلسه نمايشنامه خواني " ناگهان " نيز به كارگرداني محمد مير علي اكبري طي روزهاي 14 و 15 درهمين مكان اجرا شد وبا استقبال 97 تماشاگر توانست به فروشي معادل 88 1 هزار ريال برسد.

واما نمايشهاي " پل " به كارگرداني محمد رحمانيان، طي يك ماه با20 اجرا در تالار 120 نفره چهارسو و2540 نفر تماشاگر با فروش 21 ميليون و 615 هزار ريال ونمايش" گاهي اوقات براي زنده بودن بايد مرد" به كارگرداني نصر الله قادري با 24 اجرا و1001 تماشاگر وفروش 3 ميليون و87 هزار ريال در تالار100 نفره قشقايي طي همين مدت درراس پر فروشترين نمايشهاي تئاتر شهر قرار گرفتند.

" قصيده بلند باران" كاري از حسين پارسايي با 9 اجرا در تالار 100 نفره سايه مورد استقبال 310 تماشاگر قرار گرفت و به فروشي معادل 2مييليون و 295 هزار ريال رسيد.

تالار كوچك نيز با ظرفيت 80 نفر توانست از 11 اجراي نمايش "سبز ، سهراب ، سرخ " به كارگرداني مجيد واحديزاده واستقبال 276 تماشاگر، 2 مييليون و160 هزار ريال فروش داشته و از 167 تماشاگري كه به تماشاي 5 اجراي نمايش "خشايار" منصور خلج پرداختند به فروشي معادل860 هزار ريال دست يابد.

" مردي كه گل به دهان داشت " به كارگرداني مشترك يوحنا حكيمي ومجتبي احمدي با 7 اجرا در تالار 80 نفره نو مورد استقبال 248 تماشاگر قرار گرفت و1 مييليون و520 هزار ريال فروش كرد.