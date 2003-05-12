۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۲، ۲:۲۹

استقبال تماشاگران از نمايشنامه خواني ماه پلنگ در تئاتر شهر

جلسه نمايش نامه خواني " ماه پلنگ " به كار گرداني شيوا ابراهيمي كه طي روزهاي 18 و 19 ارديبهشت ماه در كافه ترياي 80 نفره تئاتر شهر به صحنه رفت با استقبال 293 نفر تماشاگر روبرو شد.

به گزارش خبرنگار فرهنگي مهر، جلسه نمايشنامه خواني " ناگهان " نيز به كارگرداني محمد مير علي اكبري طي روزهاي 14 و 15 درهمين مكان اجرا شد وبا استقبال 97 تماشاگر توانست به فروشي معادل 88 1 هزار ريال برسد.
واما نمايشهاي " پل " به كارگرداني محمد رحمانيان،  طي يك ماه با20 اجرا در تالار 120 نفره چهارسو و2540 نفر تماشاگر با  فروش 21 ميليون و 615 هزار ريال  ونمايش" گاهي اوقات براي زنده بودن بايد مرد" به كارگرداني نصر الله قادري  با 24 اجرا و1001 تماشاگر وفروش  3 ميليون و87 هزار ريال در تالار100 نفره قشقايي طي همين مدت درراس پر فروشترين نمايشهاي تئاتر شهر قرار گرفتند.
" قصيده بلند باران" كاري از حسين پارسايي با 9 اجرا  در تالار 100 نفره سايه مورد استقبال 310 تماشاگر قرار گرفت و به فروشي معادل 2مييليون و 295 هزار ريال رسيد.
 تالار كوچك نيز با ظرفيت 80 نفر  توانست از 11 اجراي  نمايش "سبز ، سهراب ، سرخ " به كارگرداني مجيد واحديزاده  واستقبال 276 تماشاگر، 2 مييليون و160 هزار ريال فروش داشته  و از 167 تماشاگري كه به تماشاي  5 اجراي نمايش "خشايار" منصور خلج  پرداختند به فروشي معادل860 هزار ريال دست يابد.
" مردي كه گل به دهان داشت " به كارگرداني مشترك يوحنا حكيمي ومجتبي احمدي با 7 اجرا در تالار 80 نفره نو مورد استقبال 248  تماشاگر قرار گرفت و1 مييليون و520 هزار ريال فروش كرد.

کد مطلب 1757

