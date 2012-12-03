غار حرا و ستون مسجد داستان زندگی پیامبر اسلام را روایت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «حتی خورشید گریه کرد» مجموعه‌ای از داستان‌های به هم پیوسته از زبان حیوانات و اشیا در وصف پیامبراکرم (ص) است که در پایان به روایت و یادکردی از حادثه عاشورا از زبان خورشید منتهی می‌شود.

این کتاب که به قلم مژگان بابامرندی تالیف شده است، در نخستین فصل خود با عنوان «فقط او ما را می‌بیند» از زبان غار حرا به توصیف پیامبر اکرم (ص) و شخصیت و روحیات او در زمان حضور و عبادتش در این مکان و بعثت می‌پردازد.

در دومین فصل از این کتاب، نویسنده یک پرنده را راوی داستان قرار داده است و از زبان او به توصیف ماجرای هجرت پیامبر(ص) از مکه به مدینه و مخفی شدن وی در غار می‌پردازد که لانه پرنده و تارکشیدن عنکبوت در دهانه آن غار مانع از دسترسی کفار به پیامبر اکرم (ص) شد.

در سومین فصل از این کتاب با عنوان «کوله‌ای پر از دعای خیر»، شتر پیامبر اکرم(ص) راوی ماجرای ساخته شدن مسجد پیامبر اکرم (ص) در مدینه می‌شود و در فصل بعدی با عنوان «چه کسی بود گریه می‌کرد؟» درخت به کار رفته در ساخت ستون مسجد پیامبر خطاب به منبر مسجد، به روایت برخی ویژگی‌های پیامبر اکرم (ص) پرداخته است و داستانی از اجابت خواسته ستون مسجد از پیامبر برای همراه شدن با او در بهشت را به زبانی نوجوانانه روایت می‌کند.

آخرین فصل از این کتاب با عنوان «حتی خورشید گریه کرد» از زبان خورشید به روایتگری درباره برخی کرامات پیامبر اکرم(ص) پرداخته است و در ادامه روایتی از شهادت حضرت علی (ع) و شهادت امام حسین (ع) را بیان می‌کند.

یکی از ویژگی‌های قابل توجه این کتاب تصویرگری و صفحه‌آرایی قابل توجه آن است که توسط سمیه صالح شوشتری انجام شده است.

در بخشی از داستان «فقط او ما را می‌بیند» در این کتاب می‌خوانیم: صدای قدم‌هایش می‌آید. آرام می‌گیرم و دوباره سنگی می‌شوم. نسیم هم می‌وزد، اما ملایم. عرق کرده است. می‌لرزد. کاش می‌شد کنارش بنشینم، عرقش را پاک کنم. صدا می‌آید؛ صدایی عجیب. کسی اجازه می‌گیرد تا به درون بیابد؛ کسی که صدایش مثل هیچکس نیست. او اجازه می‌دهد. آنچه را که می‌بینیم باور نمی‌کنیم. نسیم در لابه‌لای سنگ‌های پیچ در پیچ من گم شده. قلبش را حس می‌کنم که چه تند می‌زند.

مهمان می‌گوید: «بخوان، به نام پروردگارت...» و مرتب آن را تکرار می‌کند. حس می‌کنم لحظه‌ای همه سکوت می‌کنند. همه سرجایشان می‌مانند، حتی خورشید که هنوز طلوع نکرده است، حتی ماه و ستاره‌های کم رنگ آسمان صبح که هنوز غروب نکرده‌اند. ابرها هم سر جایشان بی‌حرکت می‌مانند.

کتاب «حتی خورشید گریه کرد» برای گروه سنی «ج و د» و از سوی بخش کودک و نوجوان موسسه انتشارات امیرکبیر در 48 صفحه با شمارگان 3 هزار نسخه و قیمت 1100 تومان منتشر شده است.