به گزارش خبرگزاری مهر، روز نخست از هفته پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا فردا سهشنبه با برگزاری هشت مسابقه پیگیری میشود که تیمهای صدرنشین این گروهها در مرحله یک هشتم نهایی با تیمهای بارسلونا، منچستریونایتد و دورتموند که پیش از این به عنوان صدرنشین از گروههای خود صعود کردهاند، رو به رو نخواهد شد البته خطر رئال مادرید برای تیم دوم وجود دارد.
برنامه کامل بازیهای فرداشب و جداول گروههای چهارگانه به شرح زیر است:
گروه A:
* دینامو زاگرب کرواسی - دینامو کییف اوکراین
* پاریسن ژرمن فرانسه - پورتوی پرتغال
|تیم
|برد
|تساوی
|باخت
|امتیاز
|1- پورتو
|4
|1
|-
|13
|2- پاریسن ژرمن
|4
|-
|1
|12
|3- دینامو کییف
|1
|1
|3
|4
|4- دینامو زاگرب
|-
|-
|5
|-
گروه B:
* مون پولیه فرانسه - شالکه آلمان
* - المپیاکوس یونان آرسنال انگلستان
|تیم
|برد
|تساوی
|باخت
|امتیاز
|1- شالکه
|3
|2
|-
|11
|2- آرسنال
|3
|1
|1
|10
|3- المپیاکوس
|2
|-
|3
|6
|4- مون پولیه
|-
|1
|4
|1
گروه C:
* میلان ایتالیا - زنیت روسیه
*مالاگای اسپانیا - اندرلشت بلژیک
|تیم
|برد
|تساوی
|باخت
|امتیاز
|1- مالاگا
|3
|2
|-
|11
|2- میلان
|2
|2
|1
|8
|3- اندرلشت
|1
|1
|3
|4
|4- زنیت
|1
|1
|3
|4
گروه D:
* دورتموند آلمان - منچسترسیتی انگلستان
* رئال مادرید اسپانیا - آژاکس هلند
|تیم
|برد
|تساوی
|باخت
|امتیاز
|1- دورتموند
|3
|2
|-
|11
|2- رئال مادرید
|2
|2
|1
|8
|3- آژاکس
|1
|1
|3
|4
|4- منچسترسیتی
|-
|3
|2
|3
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