تبلیغات غیرمجاز با سوءاستفاده از نام دانشگاه صنایع و معادن

به گزارش خبرنگار مهر، علی معصومیان در این باره اظهار داشت: فعالیت های آموزش عالی توسط سازمان صنایع و معادن استانها و ارائه دوره های آموزش عالی آزاد از طریق نمایندگی بخش های دولتی و غیر دولتی با تبلیغات صدور مدرک آموزش عالی درکلیه سطوح مقاطع تحصیلی از سوی دانشگاه صنایع معادن یا آموزش مدیریت صنعتی کشور، فاقد مجوز رسمی است.

وی افزود: صدور مجوز فعالیت های آموزشی تکمیلی بین سطوح اعم از حضوری، غیرحضوری و مجازی مربوط به دوره های آموزش عالی آزاد تک درس و کوتاه مدت و دوره های تخصصی و کاربردی، آمادگی آزمون های عمومی و تخصصی بالاتر از سطح دوره متوسطه در تمام سطوح تحصیلی بر عهده مرکز آموزش های عالی آزاد و آموزش های خاص دانشگاه جامع علمی کاربردی قرار دارد.

به گفته مسئول مرکز آموزش های عالی آزاد و آموزش های خاص دانشگاه جامع علمی کاربردی، هرگونه فعالیت های آموزش عالی توسط برخی از سازمان های صنایع و معادن استانها و ارائه دوره های آموزش عالی آزاد از طریق نمایندگی بخش های دولتی و غیر دولتی در شهرهای استان خوزستان و مازندران و غیره با تبلیغات کاذب صدور مدرک آموزش عالی در کلیه سطوح مقاطع تحصیلی از سوی دانشگاه صنایع معادن یا آموزش مدیریت صنعتی کشور، فاقد مجوز رسمی بوده، لذا غیرمجاز و غیرقانونی است.