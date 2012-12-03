به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه در نشست خبری به مناسبت روز مجلس اظهار داشت: برای مجلس ایران افتخار است که مرحوم مدرس نماد آن باشد.

وی اظهار داشت: مبنای حرکت مدرس تفکر دینی و اسلامی بود و سیاست آن نیز براساس اسلام بود و به همین خاطر این جمله ایشان معروف است که گفته‌اند "سیاست ما عین دیانت است و دیانت ما نیز عین سیاست ماست".

لاریجانی در بیان ویژگی‌های مرحوم مدرس اظهار داشت: مدرس توجه تام و کاملی را به آبادانی کشور داشت و دارای یک شخصیت همه جانبه بود و معتقد بود اهداف اساس و ساحت کشور باید به نحوی باشد که به همه ارزش‌ها توجه شود.

وی اظهار داشت: کرامت انسان، عدالت، استقلال، مبارزه با استعمار و توجه به قانون اساسی مورد توجه مدرس بود و همیشه انسان و جامعه تک ارزشی دچار سقوط می‌شود.

نماینده مردم قم با بیان اینکه مدرس دارای مرام بود و به آبادانی و مشکلات مردم توجه داشت، گفت: وی معتقد بود دولت تاجر خوبی نمی‌شود و باید همه کارها را در آبادانی و اقتصاد به مردم سپرد.

وی با بیان اینکه در زمان مدرس سردار سپه با برخی کارها قصد عوام فریبی داشت اما مدرس اقدامات او را برای همه مردم روشن می کرد، گفت: اقدامات سردار سپه نشان می داد که وی به دنبال دیکتاتوری است.

لاریجانی اظهار داشت: استقلال و مبارزه با استعمار از دیگر ویژگی‌های مدرس است و این مدرس بود که در مجلس ایستاد و در برخی موقعیت‌ها شرایط و تاریخ ایران را به کلی عوض کرد.

وی با بیان اینکه مدرس در چه مقطع در تاریخ ایران تاثیرگذار بود، گفت: ‌او با مردم زندگی می کرد و از آنها جدا نمی‌شد به همین خاطر است که وی نماد پارلمان ایران است.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود:‌ مدرس مجلس را کانون تصمیم گیری کرد و جمله معروف ایشان است که گفته‌اند " کسانی که بزرگی و عزت ملت را می‌خواهند باید بزرگی و عزت مجلس را بخواهند" و به همین خاطر بود که امام فرمودند مجلس در راس امور است.

وی اظهار داشت: در قانون اساسی ما ولایت امر زعامت امت را بر عهده دارد و سه قوه دیگر زیر نظر ایشان کار می‌کنند.

لاریجانی تصریح کرد: مجلس شیوه عمل قوای دیگر را تعیین می‌کند و قوه مجریه نیز باید براساس قوانین و مصوبات مجلس عمل کند.

وی اظهار داشت: همچنین مجلس باید بر قوای دیگر نظارت داشته باشد که طبق قوانین کار انجام شود و این کار برای همکاری بیشتر بین قوا است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که مساله اصلی امروز کشور بحث اقتصاد، گرانی و اشتغال است، گفت: تمام قوا باید بر روی این موضوع و حل مشکلات متمرکز شوند.