بسیج نقش موثری در حفظ ارزش ها دارد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن هفته بسیج، یادواره شهدای دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان صبح دوشنبه با حضور امیر سرتیپ دربندی از فرماندهان دفاع مقدس، امیر سرتیپ بابائی، سرهنگ عبدالهی فرمانده ناحیه دانشجویی، بهرام زاده سرپرست واحد تاکستان در دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان برگزار شد.



محمد بهرام زاده به جایگاه رفیع شهدا اشاره و اظهارداشت: در باب شهید و شهادت هرچه گفته شود کم است شهید مطهری شهادت را تزریق خون به پیکر اجتماع دانست لذا اینها نشان دهنده جایگاه و منزلت عظیم شهدا است امروز شما سربازان گمنام امام زمان (عج) در کسوت بسیجی ادامه دهنده آن سفرکردگان هستید و نقش مهمی را در پاسداشت ارزشها و حفظ انقلاب و نظام خواهید داشت.

وی افزود: فرماندهان و برادران رزمنده که امروز یادگاران و سرمایه های دفاع مقدس هستند با حضور در عرصه های مختلف علمی و عملی کشور و بازگو کردن خاطرات ایثارگری نشان می دهند که بسیجی در تمامی صحنه ها حضور موثر و مفید دارد و رسالتش خدمت به مردم در سایه رهبری است.



سرپرست واحد تاکستان در ادامه به اهمیت دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: دوران دفاع مقدس را می توان متمایز از تمامی نبردهای نظامی دنیا دانست و آنچه موجب تمایز دفاع مقدس با دیگر جنگ ها است داشتن سلاح ایمان، صلابت و پیوند سربازان با مذهب تشیع است سلاحی که موجب شد مجهزترین و پیشرفته ترین فناوری های نظامی دنیا در برابر سربازان و بسیجیان غیور ناکارآمد شود.

بهرام زاده تصریح کرد: شهرستان تاکستان با اهداء شهدای دانشجو به انقلاب نشان داد که کلاس های درس به مراکز علمی و محیط دانشگاه ختم نشده و هرگاه احساس شود که اسلام و نظام و مملکت نیاز به سرباز دارد همه ما براساس رسالتی که داریم برای جان فشانی و اهدا خون برای مملکت آماده هستیم.

وی در پایان گفت: امروزکه رویارویی نظامی وجود ندارد بسیجیان با حضور در اماکن علمی به منظور افزایش آگاهی و دانش خود برای مبارزه با دشمنان نظام مشغول به خدمت هستند و از آنجا که این عرصه هم مانند دوران دفاع مقدس حساس و پر اهمیت است و دشمنان نظام قصد دارند اهداف پلید خود را در دانشگاه ها و مراکز علمی دنبال کنند لذا بسیجی می تواند در این عرصه هم حضور پرشور و موثر داشته باشد.