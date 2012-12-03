مراسم بدرقه ضریح امام حسین در خرم آباد/ حرکت کاروان به کندی صورت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، استقبال میلیونی مردم لرستان از ضریح مطهر امام حسین (ع) طی روز و شب گذشته این استان را سراسر شور و حماسه کرد و هم اکنون مراسم بدرقه ضریح نیز با حضور دهها هزار نفر از مردم استان در حال برگزاری است.

مراسم استقبال از کاروان حامل ضریح مطهر امام حسین(ع) شب گذشته از مسیر پل آیت الله کمالوند، زیر گذر بسیج، خیابان شریعتی، خیابان 24متری به سمت میدان امام خمینی (ره)، پل حاجی و پادگان امام حسین (ع) برگزار شد و ازدحام عزاداران حسینی موجب شد طی این مسیر کوتاه بیش از 5 ساعت به طول انجامد.

ضریح مطهر امام حسین(ع) شب گذشته در محل پادگان امام حسین(ع) خرم آباد پذیرای عاشقان حسینی بود. این مراسم با سخنرانی حجت الاسلام سید احمد میرعمادی نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد برگزار شد.

کاروان "سفینه النجاه" پس از حضور یک روزه در خرم آباد ساعتی قبل با بدرقه مردم ولایتمدار لرستان پادگان امام حسین(ع) را ترک کرد.

مراسم بدرقه ضریح از محل پادگان امام حسین(ع) به سمت پل حاجی، بلوار بهارستان، ماسور به سمت پلدختر با حضور حماسی مردم استان در حال برگزاری است.

ضریح مطهر امام حسین(ع) روز شنبه هفته جاری پس از ورود به استان لرستان از طریق مرز استان مرکزی یک روز مهمان مردم شهرستان بروجرد بود و مورد استقبال پرشور مردم این شهرستان قرار گرفت.

قرار است امروز ضریح مطهر در مسیر آزاد راه خرم آباد - پل زال مهمان مردم شهرستان پلدختر باشد.