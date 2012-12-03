حجامت یک درمان ضروری است/ توهم انتقال هپاتیت و ایدز از حجامت

دکتر نظام نهرینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: حجامت یک روش خونگیری بسیار ساده است که اگر تحت نظر پزشک مزاج شناس و رعایت اصول بهداشتی اولیه انجام شود، هیچ گونه عارضه ای ندارد.

وی با رد این موضوع که حجامت منجر به انتقال هپاتیت و ایدز می شود، تاکید کرد: این قبیل موارد فقط در صورتی احتمال دارد رخ دهد که اصول بهداشتی رعایت نشود. همانطور که یک سوزن سرنگ آلوده نیز می توان باعث انتقال بیماری شود.

این مدرس طب سنتی با عنوان این مطلب که انجام حجامت بسیار بسیار لازم است، افزود: طب سنتی یک سری اصول دارد که یکی از این اصول، بحث دفع مواد زائد از بدن است.

نهرینی با اشاره به وجود 2 نوع حجامت پیشگیری و درمانی، اظهارداشت: در موضوع حجامت پیشگیری، اغلب مردم می دانند که در چه زمانی از سال می بایست حجامت کنند.

وی با اعلام اینکه حجامت پیشگیری می بایست در بهار و پاییز انجام شود، افزود: کوتاه بودن روزها و طولانی شدن شبها در فصل زمستان، باعث می شود که تحرک افراد کمتر شده و در نتیجه یک سری مواد زائد در بدن رسوب کند. با گرم شدن هوا در بهار، تحرک افراد بیشتر شده و در نتیجه مواد زائدی که در بدن رسوب کرده بود، دوباره جریان پیدا می کند و در اعضای بدن وارد شده و باعث بیماری می شود. بنابراین، بهتر است این مواد زائد قبل از وارد شدن به سایر اعضای بدن، از بدن خارج شود که حجامت یکی از راههای دفع مواد زائد است.

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات حجامت ایران، بروز این وضعیت در فصل تابستان و حجامت در پاییز را مورد اشاره قرار داد و گفت: حجامت، ساده ترین و کم عارضه ترین روش دفع مواد زائد از بدن است.

نهرینی در ادامه به حجامت درمانی اشاره کرد و افزود: بسیاری از مشکلاتی که سالهای سال بیماران با آنها دست به گریبان بوده اند، با یک حجامت حل می شود.

این مدرس طب سنتی، درمان سردرد، گرفتگی عضلات پا، جوش و آکنه، خارشها و... را از جمله مشکلاتی دانست که از طریق حجامت درمان می شود.

وی تاکید کرد: حجامت نه تنها ضرری ندارد بلکه یک کار درمانی ضروری است که باید اطلاع رسانی شود.