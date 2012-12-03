پیام صنعت آمل شایستگی فوتبال لیگ کشوری را ثابت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی افشنگ افزود: تیمی پس از شش هفته در گروه هفت تیمی خود بدون شکست با چهار پیروزی و دو تساوی خارج از خانه قهرمانی در نیم فصل لیگ دسته سوم باشگاه های کشور در نخستین فصل حضور خود کسب کند، تجربه و افتخار بزرگی است.



وی ادامه داد: تیم فوتبال پیام صنعت مل با حفظ روند پیروزی ها از امیدهای صعود به مسابقات لیگ دسته دوم باشگاههای کشور است.



مدیرعامل تیم فوتبال پیام صنعت آمل اضافه کرد: روند فعلی بازیهایی که تیم پیام صنعت در لیگ دسته سوم و در نخستین فصل حضور خود در این مسابقات انجام داده رضایت بخش بوده و شرایط این تیم را از نظر روحی متحول کرده است.



رونق فعالیتهای نمایشی در بابل



رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بابل از رونق فعالیتهای نمایشی در این شهرستان خبر داد.

سید ابراهیم حسینی بیان داشت: در مهر و آبان ماه سالجاری با فعالیت گسترده این دو گروه؛ نمایش های شاپرک خانم، عروس بهار نارنج و دنیا هم از یک پیچ متولد شد به طور هم زمان در سالن های تئاتر این شهرستان به روی صحنه رفت.

وی افزود: این تنوع فعالیت های هنری، استقبال مخاطبان و ایجاد فضایی توام با نشاط و سرگرمی برای خانواده ها را به همراه داشته است.

ماهی دار شدن 575 قطعه آببندان



حسن حبیب نژاد، مدیرکل شیلات مازندران در نشست با کارشناسان آبزی پروری اداره کل گفت: در مازندران 750 قطعه آببندان با وسعت حدود 17 هزار هکتار با حجم ذخیره آبی معادل 350 میلیون متر مکعب وجود دارد.

وی افزود: در سالجاری تعداد 575 قطعه آن به مساحت مفید 12 هزار و 843 هکتار باهدف تولید گوشت سفید و ترویج فرهنگ پرورش ماهی، تضمین آب کشاورزی، تقویت اقتصاد روستا، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد خانوار روستایی، تغدیه سفره های آب زیر زمینی و جلوگیری از پیشروی آب شور، بازسازی و ماهیدار شده که اکثریت آنها در مناطق روستایی استان قرار دارد.

مدیرکل شیلات مازندران افزود: در سال گذشته 31 هزار و 500 تن ماهیان گرم آبی در آب بندانهای استان تولید و به بازار عرضه شد.

پرداخت 3.8 برابر حق بیمه دریافتی غرامت صندوق بیمه کشاورزی



در سال زراعی 91 -90 صندوق بیمه کشاورزی مازندران، برابر حق بیمه دریافتی از کشاورزان و تولید کنندگان بخش کشاورزی غرامت پرداخت کرد.

در سال زراعی 91- 90 کل حق بیمه دریافتی از تمام بخشهای بیمه کشاورزی حدود 45 میلیارد ریال بوده و این در حالیست که بالغ بر 167 میلیارد ریال از سوی صندوق بیمه کشاورزی مازندران به کشاورزان و تولید کنندگان غرامت پرداخت شد.

بیشترین غرامت پرداختی مربوط به واحدهای طیور در سطح استان بوده است.

همایش ملی دام و طیور شمال کشور در دانشگاه کشاورزی ساری



همایش ملی دام و طیور شمال کشور اردیبهشت ماه 92 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار خواهد شد.



مدیر گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی ساری و مسئول هماهنگی انجمن علوم دامی شاخه منطقه شمال اعلام کرد: همایش ملی دام و طیور کشور توسط انجمن علوم دامی شاخه شمال و با همکاری دانشگاههای شمال کشور، دوازدهم اردیبهشت ماه 92 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار می شود.

انصاری افزود: تاریخ شروع ارسال مقالات از اول دی ماه 91 و پایان ارسال مقالات 15 بهمن ماه 91 است.